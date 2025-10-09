Maxi squalifica per il tecnico: tre giornate ed una multa dopo l’espulsione | Le motivazioni del giudice sportivo

Arriva la stangata per il tecnico: tre giornate di squalifica ed anche una multa salatissima da pagare

Il campionato di Serie A è partito oramai da qualche settimana, ma non sono mancate le prime sorprese e i primi responsi. Sicuramente, la squadra in prima fila per la vittoria del campionato è il Napoli che sta dimostrando di essere la più continua specie dopo il grande mercato fatto in estate da parte della società azzurra.

Poi, attenzione anche al Milan che con la guida tecnica di Massimiliano Allegri sta trovando delle nuove certezze e una grande continuità di risultati in campo. La Juventus è ancora imbattuta in campionato e vuole migliorare il quarto posto ottenuto nella passata stagione, magari dando fastidio a chi lotta per la vittoria finale.

L’Inter è ancora un cantiere aperto, ma dopo le sconfitte iniziali, la squadra nerazzurra si sta riprendendo, mentre la Roma punta dritta alla qualificazione alla prossima Champions League.

Intanto, per il tecnico, dopo l’espulsione, è arrivata anche una maxi squalifica di tre giornate e una multa salatissima da pagare. Ecco tutte le motivazioni del giudice sportivo.

Stangata per il tecnico: squalifica di tre giornate e multa da pagare

Nell’ultimo turno di Serie B, un piacevole episodio è successo nella partita tra Sudtirol ed Empoli. Infatti, nel finale di gara, ci sono stati momenti molto concitati che hanno portato all’espulsione del tecnico della squadra trentina, Castori.

Il giudice sportivo ha comminato una multa da 5000 euro ed un squalifica pesante di tre giornate. Ecco come ha motivato la decisione: “Castori dopo il rosso dell’arbitro ha continuato a protestare in modo veemente, rivolgendo anche delle frasi irriguardose al direttore di gara”.

Serie A, tantissimi big match decisivi alla ripresa

Tornando alla Serie A, alla ripresa dalla pausa per le nazionali, ci saranno tantissimi big match tra le squadre al vertice che potranno definire maggiormente la situazione in classifica. Subito troviamo la partita tra Roma e Inter.

Poi, i nerazzurri sfideranno i campioni d’Italia del Napoli, mentre qualche settimana dopo ci sarà il derby della Madonnina che sarà molto sentito visti i risultati delle due squadre milanesi.