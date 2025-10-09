Infortunio Roma, il titolare non risponde alla Nazionale: Gasperini trema | Verdetto per l’Inter

Arriva l’infortunio che preoccupa Giampiero Gasperini: il giocatore costretto a dover saltare la Nazionale

La Roma, in questa stagione, ha deciso di ripartire con un nuovo corso. La società giallorossa, dopo aver cambiato tre allenatori l’anno scorso, ha deciso di affidare la panchina della squadra al valorizzatore per eccellenza, ovvero Giampiero Gasperini. L’ex allenatore dell’Atalanta, si è messo completamente a disposizione della squadra e della società.

E’ stato molto influente per quanto riguarda molte delle scelte di mercato fatte in estate e sta incidendo per quanto riguarda la squadra in campo, visto che i giallorossi sono primi in classifica a pari punti con il Napoli. L’obiettivo è quello di ritornare a giocare in Champions League, cosa che alleggerirebbe le problematiche dovute al bilancio.

Una squadra che sta riuscendo a capitalizzare al massimo le occasioni che le si sono presentate in campo e che vola sulle ali dell’entusiasmo visti i risultati ottenuti fino ad ora.

Purtroppo, però, Giampiero Gasperini ha perso un titolare che, per questo, è stato costretto a saltare i prossimi impegni con la maglia della propria Nazionale.

Roma, il titolare va K.O.: Gasperini preoccupato

La Roma perde un titolare. Infatti, l’esterno brasiliano Wesley si è infortunato e non prenderà parte agli impegni del Brasile di Carlo Ancelotti contro Corea del Sud e Giappone.

Gasperini lo avrà a Trigoria e lo aiuterà a lavorare per recuperare la forma migliore e non sembrano esserci affanni per il ritorno in campo nella prossima giornata. Infatti, il 18 ottobre, ci sarà la ripresa del campionato e un impegno importantissimo contro l’Inter. Gasperini, da sempre con il dente avvelenato contro i nerazzurri, vuole ottenere una grande vittoria per far sognare il popolo romanista.

Gasperini, molto più che una partita contro l’Inter

Giampiero Gasperini, come si sa, ha da sempre un occhio di riguardo per la partita contro l’Inter. Il tecnico di Grugliasco non ha mai digerito l’esonero quando sedeva sulla panchina nerazzurra.

Nelle ultime partite, quando all’Inter c’era la gestione Inzaghi, non ha mai vinto contro i nerazzurri. Ma occhio, per il tecnico può sorridere soprattutto perchè la Roma spesso e volentieri, nelle ultime stagioni, è riuscita a fare lo scherzetto all’Inter. Dunque, Gasperini spera di riuscirne a fare un altro alla ripresa.