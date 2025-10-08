Sinner si riscatta, il ritiro è acqua passata: ha già superato Alcaraz | Cifre ufficiali

Jannik Sinner si riscatta dopo il ritiro e supera il rivale spagnolo Alcaraz in una classifica particolare

Jannik Sinner viene dal grande trionfo a Pechino, ma anche dal ritiro di Shangai. Il successo in Cina era una cosa che ci voleva per il fuoriclasse italiano, visto che nelle precedenti cinque finali giocate, era riuscito a portarne a casa solamente una andando a trionfare al torneo di Wimbledon.

Le altre – Internazionali di Roma, Roland Garros, Cincinnati e lo US Open – sono state perse a vantaggio del rivale spagnolo, Carlos Alcaraz. Questo, inoltre, ha portato l’altoatesino proprio ad essere superato nella classifica ATP in cui il suo primato resisteva addirittura da ben sessantacinque settimane.

Il ritiro a Shangai è stato completamente inaspettato, visto che Sinner puntava a conquistare qualche altro punto per riuscire a rimontare nel ranking e superare successivamente Alcaraz.

Intanto, c’è un’altra speciale classifica che ha portato Sinner a superare lo spagnolo. Un modo per ritrovare entusiasmo soprattutto in vista dei prossimi impegni.

Sinner, riscatto dopo il ritiro: superato Alcaraz

Jannik Sinner si è ritirato al torneo di Shangai a causa di un problema fisico. Tanti gli impegni e gli sforzi fisici a cui è stato sottoposto il tennista italiano che lo hanno costretto a questo sofferto K.O. Prima, invece, il tennista era riuscito a vincere a Pechino conquistando 170 punti in classifica ATP.

Intanto, in un’altra particolare classifica, l’altoatesino è riuscito a superare lo spagnolo. Infatti, con la vittoria di Pechino, Sinner è riuscito a guadagnare circa 750000 dollari, contro quelli che ha vinto Alcaraz nella passata stagione che furono quasi 700000.

Sinner, ora sei mesi per provare a ritornare in vetta

Jannik Sinner è intenzionato a ritornare in vetta alla classifica ATP nel più breve tempo possibile. Il tennista italiano, infatti, ha intenzione di ritornare dove era stato per sessantacinque settimane.

I prossimi sei mesi saranno importantissimi. Shangai è stata una grande occasione persa, visto che Alcaraz non ha voluto partecipare per recuperare la forma migliore. Vedremo se ci riuscirà nei prossimi impegni. Già Sinner ha deciso di cambiare qualcosa nel suo gioco per risultare meno imprevedibile in campo e vuole dare seguito a questi cambiamenti.