Incubo infortuni a Coverciano, Gattuso ribalta l’Italia: indizio ufficiale | Le nuove scelte del CT

A causa degli infortuni, Gennaro Gattuso deve ridisegnare nuovamente la sua Italia per i prossimi impegni

La Nazionale italiana è arrivata ad un punto decisivo per quanto riguarda la qualificazione al prossimo Mondiale. Gli azzurri erano partiti male, tanto da perdere la partita d’esordio contro la Norvegia addirittura per 3-0, mettendo a repentaglio la qualificazione diretta. Poi, c’è stata la ripresa di gioco e di risultati.

In mezzo, Gabriele Gravina ha deciso di esonerare Luciano Spalletti dopo i cattivi risultati e affidarsi a Gennaro Gattuso. L’ex tecnico del Milan sembra avere portato maggiore ordine ed entusiasmo e fino a questo momento i risultati stanno arrivando. Sicuramente bisognerà continuare a vincere e a segnare tanti gol per sperare poi di presentarsi allo scontro diretto con una grande differenza reti.

Ora ci saranno due impegni importantissimi contro Israele ed Estonia che diranno molto di quello che sarà il destino della Nazionale azzurra.

Intanto, i tanti infortuni capitati nell’ultima tornata di campionato a giocatori come Leoni, Politano e Zaccagni, obbligano il CT a fare delle scelte di formazione e a ridisegnare la squadra.

Italia, Gattuso ridisegna la squadra in campo per i prossimi impegni

Gennaro Gattuso è alle prese con alcune problematiche che riguardano gli infortuni. Il ct azzurro deve valutare gli uomini a propria disposizione in modo da mettere in campo una formazione che possa essere credibile ed affidabile.

Il modulo di partenza sarà sicuramente sempre il 4-1-3-2, ma potrebbe cambiare qualche uomo. La Gazzetta dello Sport ipotizza l’arretramento di Raspadori sulla linea dei centrocampisti come sta giocando all’Atletico Madrid, mentre Frattesi potrebbe avere ruolo di incursore, con Cristante o Locatelli davanti alla difesa. In avanti confermata la coppia Kean-Retegui.

Gattuso, ecco l’obiettivo del ct della Nazionale per andare al Mondiale

Gattuso ha come obiettivo quello di riportare la Nazionale italiana al prossimo Mondiale. Il tecnico, infatti, vuole interrompere la striscia negativa che dura da due edizioni.

L’obiettivo fondamentale è quello di riuscire a vincere tutte le partite del girone, compreso lo scontro diretto contro la Norvegia, ma anche segnare tantissimi gol senza incassarne, in modo da riuscire a puntare sulla differenza reti e sperare nel primo posto in classifica.