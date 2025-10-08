Gara dell’Inter rinviata, c’è l’annuncio UFFICIALE | Stravolto il calendario

Rinviato il match che l’Inter avrebbe dovuto giocare in campionato: ecco tutti i motivi della scelta

L’Inter è partita male in questa stagione, ma in questa fase sembra che si stia riprendendo in termini di risultati. La squadra di Christian Chivu all’esordio era riuscita a vincere per 5-0 contro il Torino, per poi cadere per ben due volte prima contro l’Udinese e poi contro la Juventus ed in entrambi i casi in rimonta.

Dopo questi due K.O., i nerazzurri sono riusciti a riprendersi riuscendo a vincere cinque partite di fila tra campionato e Champions League. Prima il successo contro l’Ajax per 2-0, poi la doppia vittoria in campionato contro Cagliari e Sassuolo per 2-0 e 2-1, successivamente un’altra vittoria europea contro lo Slavia Praga per 2-0 e infine il successo contro la Cremonese per 4-1.

Dopo la pausa per le Nazionali, ci sarà un grandissimo tour de force dove i nerazzurri affronteranno Roma, Napoli e Milan nel giro di poche settimane e lì si vedranno le reali ambizioni della squadra.

Intanto, una partita di campionato per la squadra nerazzurra è stata rinviata. E’ arrivata la decisione ufficiale da parte della Lega Calcio che ha spiegato tutti i motivi della scelta.

Inter, partita di campionato rinviata: i motivi della scelta

L’Inter Under 23, in questo momento, sta facendo molto bene in campionato e ha raggiunto il quarto posto in classifica. Gli uomini di Stefano Vecchi stanno crescendo di partita in partita, riuscendo a prendere confidenza con la nuova categoria.

Intanto, in data domenica 12 ottobre, era prevista la partita di campionato contro il Renate, ma questa è stata rinviata. Infatti, ci sono tanti giocatori nerazzurri come Cocchi, Topalovic, Alexiou, David e Mosconi che saranno impegnati con le rispettive nazionali e dunque la Lega Calcio ha deciso di spostare il match.

Inter Under 23, ecco chi si sta mettendo in mostra

Come detto, la squadra Under 23 si è ripresa in Serie C e sta riuscendo ad avere continuità di risultati. Sicuramente dovrà migliorare ancora qualche aspetto, ma il club può ritenersi soddisfatto di come sta continuando questo nuovo progetto.

Ci sono alcuni giocatori che si stanno mettendo in mostra come Cocchi, che probabilmente, al momento, è quello che ha maggiori prospettive, Topalovic, Kamatè e Spinaccè.