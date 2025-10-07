Capello ne ha per tutti, da Juve-Milan alla crisi della Serie A | Frecciata al CT azzurro

Fabio Capello ha detto la sua sul campionato di Serie A, su Juventus-Milan e su un ex ct azzurro

Il campionato di Serie A è iniziato da qualche settimana, ma ci sono già i primi responsi e le prime indicazioni. Sicuramente, la squadra favorita rimane il Napoli che sta dimostrando maggiore continuità rispetto alle altre e che ha fatto un grandissimo mercato che ha portato in dote giocare di qualità molto alta.

Poi occhio al Milan che con la cura Allegri e senza le coppe europee può dire la sua fino alla fine della stagione. La Juventus è ancora imbattuta, ma deve ritrovare se stessa visti i troppi pareggi ottenuti fino a questo momento. La Roma è una grandissima novità e la cura Gasperini sta funzionando fin da subito.

L’Inter è ancora un cantiere aperto, anche se la squadra nerazzurra sembra che si stia riprendendo con le prime indicazioni di Christian Chivu che stanno funzionando.

Intanto, Fabio Capello ha parlato proprio del nostro campionato e di tante situazioni, dalla partita Juventus-Milan fino ad una frecciata ad un ex ct della Nazionale.

Capello dice la sua: ecco le parole su Juventus-Milan e la Serie A

Fabio Capello parla a tutto tondo e dice la sua su vari temi. L’ex allenatore ha toccato vari temi, intervenuto su Radio 1. Tra questi anche la partita tra Juventus e Milan: “E’ stata noiosissima. Primo tempo noiosissimo in cui nessuna delle due squadre ha voluto rischiare. Nel secondo tempo qualcosa in più si è visto”.

Poi ne ha anche per la Serie A: “Non ci sono tanti attaccante che vengono qui. L’unico che sono riusciti a portare in Italia è stato Hojlund. Si era un po’ perso al Manchester United, ma le qualità le ha sempre avute”.

Capello e la stoccata: “Non si lasciano le cose a metà”

Poi parole molto dure anche per quanto riguarda la Nazionale italiana. Dagli elogi a Gattuso alla stoccata all’ex ct. Ecco quanto detto: “Gattuso si è preso una bella patata bollente con molto coraggio, non come quelli che hanno lasciato la panchina a metà percorso”.

Il riferimento è ovviamente a Roberto Mancini che ha deciso di lasciare la panchina della Nazionale per andare ad allenare l’Arabia Saudita.