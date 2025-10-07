Spalletti torna subito in panchina: firma un contratto biennale | Cifre da record

Luciano Spalletti potrebbe tornare molto presto su una panchina: proposto un contratto per due stagioni

La carriera di Luciano Spalletti, adesso, si trova ad un bivio importante. Il tecnico, infatti, ha avuto un brutto inciampo dopo l’esonero dalla panchina della Nazionale italiana. Inizialmente un Europeo in cui la squadra azzurra è stata eliminata in malo modo da una squadra dal valore inferiore come la Svizzera.

In quel caso la sua panchina era rimasta salva, visto che non si trovava in una situazione ottimale dopo l’addio improvviso di Roberto Mancini che aveva lasciato la Nazionale italiana in una situazione non proprio bellissima. Poi, il girone di qualificazione del Mondiale in cui all’esordio è stato sconfitto dalla Norvegia.

Un risultato di 3-0 con le reti di Nusa, Haaland e Sorloth che non ha ammesso repliche e che ha messo a repentaglio la qualificazione diretta al prossimo Mondiale.

Intanto, per il tecnico di Certaldo, potrebbe esserci una nuova grande occasione per la sua carriera. L’ex tecnico di Inter e Napoli è pronto a valutare la proposta di contratto biennale.

Spalletti, nuova proposta per lui: firma un biennale?

Luciano Spalletti potrebbe ripartire molto presto da una nuova avventura. Il tecnico toscano, infatti, dopo il brutto epilogo sulla panchina della Nazionale, è in cima alla lista dei desideri dell’Al-Sadd, squadra con sede a Doha.

Il club avrebbe avanzato un’offerta, stando a quanto riportato da TMW, per un contratto valido per due stagioni. Lo stesso Spalletti sta riflettendo su questa ipotesi, visto che vorrebbe dire un cambio radicale per la sua vita e per quella della sua famiglia. Nelle prossime ore ci potrebbe essere la decisione definitiva in un senso o nell’altro.

Serie A, tante panchine in bilico

In Serie A ci sono già tante panchine in bilico. Sicuramente fa rumore la situazione della Fiorentina, con Stefano Pioli che traballa. Occhio anche al Torino e a Baroni, anche se l’ultimo pareggio ha fatto tirare un sospiro di sollievo.

Poi il Parma del giovanissimo Cuesta che sembra non essere attrezzato per salvarsi. Insomma, tanti allenatori che potrebbero saltare ed altri che potrebbero sostituirli. Potrebbero esserci grandi cambiamenti nel nostro campionato.