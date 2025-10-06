Addio Dumfries con la clausola: l’Inter ha le mani legate | La data della firma

Denzel Dumfries potrebbe lasciare la squadra nerazzurra in estate vista la clausola pendente su di lui

Il mercato dell’Inter della scorsa estate è stato deludente. Infatti, il club di viale della Liberazione avrebbe dovuto avviare una piccola rivoluzione del proprio organico, ma così non è stato. In tanti giocatori che hanno oramai chiuso il loro ciclo ad Appiano Gentile, invece, sono rimasti ancora nonostante abbiano dato praticamente tutto.

Christian Chivu, al momento del suo insediamento, inoltre, aveva richiesto tre giocatori in particolare: un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, un centrocampista di struttura fisica e quantità come Konè ed un attaccante bravo a saltare l’uomo e creare superiorità come Ademola Lookman.

Alla fine, nessuno dei tre è arrivato, ma non solo. Non sono arrivati nemmeno dei giocatori che avesse le stesse caratteristiche tecnico-tattiche di quelli sopra menzionati.

Intanto, per quanto riguarda la prossima estate, i nerazzurri potrebbero perdere un pilastro della loro squadra come Denzel Dumfries. Sull’olandese pende una clausola da 25 milioni di euro.

Inter, Dumfries può partire: attenzione ad alcuni club

Denzel Dumfries potrebbe partire la prossima estate. L’esterno olandese, infatti, ha una clausola risolutoria da 25 milioni di euro e la prossima estate potrebbe essere quella buona per lasciare Appiano Gentile.

Infatti, come riportato da Fabrizio Romano all’interno del suo canale Youtube, ci sono tantissimi club di Premier League e della Liga Spagnola che lo stanno osservando con molta attenzione e molto da vicino. Dunque, questa potrebbe essere l’ultima stagione del numero 2 nerazzurro in maglia interista, dopo tanti anni in cui ha dichiarato apertamente di voler provare una nuova esperienza soprattutto in Inghilterra.

Inter, chi al posto di Dumfries? Ecco tutte le ipotesi

Se dovesse partire Denzel Dumfries, i nerazzurri perderebbero una pedina molto importante per il loro gioco. E allora sarà necessario non sbagliare l’eventuale sostituto del giocatore olandese. E, al momento, iniziano a circolare i primi profili.

Piace sicuramente il terzino della Fiorentina, Dodò, ma nelle ultime stagioni ha perso un po’ di posizioni. Poi, occhio Tiago Santos del Lille tornato a pieno regime dopo la rottura del crociato. Infine, più sfumato, una delle sorprese del campionato, ovvero il terzino inglese del Genoa, Norton Cuffy anche se la concorrenza di grandi club è molto alta.