Sarri nei guai, altro grave infortunio dopo Zaccagni | La Lazio perde i titolarissimi

Maurizio Sarri perde gli uomini: dopo l’infortunio di Mattia Zaccagni, è arrivato anche quello di un altro titolarissimo

La Lazio, in questa stagione, ha deciso di partire da un nuovo corso. La squadra biancoceleste, infatti, nella passata stagione ha vissuto un campionato dal doppio volto. Nella prima parte è riuscita ad esprimere un grandissimo gioco, ottenendo anche risultati importanti che l’avevano portata nelle prime posizioni di classifica.

Nella seconda parte, invece, questa continuità non c’è stata e la squadra è scivolata al nono posto rimanendo fuori dalle competizioni europee. Per questo, la società, ha deciso di esonerare Marco Baroni e di richiamare l’ex Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, però, ha dovuto affrontare tantissime difficoltà, a cominciare dal mancato mercato in entrata.

Il club biancoceleste, infatti, non ha potuto fare acquisti a causa del mancato rispetto dei parametri dell’jndice di liquidità. Insomma, una situazione sicuramente complicata.

E a complicare ulteriormente tutto ci si sono messi anche gli infortuni. Infatti, dopo il K.O. accorso a Mattia Zaccagni, è arrivata la notizia di un nuovo infortunio che mette in difficoltà la squadra.

Sarri, situazione complicata: dopo Zaccagni, altro K.O.

La situazione in casa Lazio rimane molto complicata. Infatti, nell’ultima partita di campionato Maurizio Sarri ha dovuto perdere un giocatore molto importante come Mattia Zaccagni. Ma non è il solo.

Infatti, secondo quanto comunicato da Giulio Cardone a Radiosei, anche il centrocampista Rovella è finito K.O. Per entrambi i giocatori sarebbe stimato un periodo di un mese di stop. Una notizia che, se confermata, metterebbe ulteriori difficoltà al tecnico toscano in questa fase della stagione.

Lazio, arriva la novità per il mercato per il presidente Lotito

La Lazio, come detto, in estate non ha potuto fare mercato in entrata. La società biancoceleste non ha rispettato i parametri dell’indice di liquidità e, dunque, non poteva affrontare altre spese. Ma a gennaio la situazione cambia leggermente.

Infatti, il club potrebbe fare degli acquisti, purchè questi siano pareggiati da uscite di pari valore. Dunque spetterà alla società accontentare per quanto possibile Maurizio Sarri nelle sue richieste. Vedremo per quali profili la società propenderà, con Lorenzo Insigne che vorrebbe ritornare alla corte del suo allenatore.