Rigorista Milan, Allegri non torna indietro: la scelta dopo l’errore di Pulisic

Massimiliano Allegri ha preso la sua decisione nella scelta del rigorista della squadra rossonera

Il Milan, in questa stagione, ha deciso di ripartire con un nuovo corso. La squadra rossonera, nella passata annata, non era riuscita ad avere continuità di risultati nè con Paulo Fonseca e nè con Sergio Conceicao. Alla fine della stagione il risultato è stato un ottavo posto che non ha permesso di qualificarsi in nessuna delle competizioni europee a disposizione.

Per questo, in viale Aldo Rossi, hanno deciso di affidare la gestione tecnica della squadra alle mani esperte di Igli Tare e Massimiliano Allegri. Il ds albanese ha il compito di costruire una squadra che possa essere passo passo sempre più competitiva. Il tecnico livornese dovrà ricostruire un gruppo che l’anno scorso non lo è stato e dare un’organizzazione in campo.

Fino a questo momento, i risultati sono stati molto positivi. Infatti, la squadra rossonera si trova a soli due punti dalla vetta e non ha perso nemmeno uno scontro diretto.

Intanto, dopo il rigore sbagliato da Pulisic nella partita contro la Juventus, Massimiliano Allegri ha preso una decisione definitiva per quanto riguarda il rigorista della squadra per il futuro.

Milan, Allegri ha scelto: ecco chi sarà il rigorista della squadra

La partita contro la Juventus ha lasciato un po’ di amaro in bocca alla squadra rossonera. Sicuramente non è stata una sfida bellissima, ma gli uomini di Allegri avrebbero potuto sfruttare al meglio le occasioni che le sono capitate e portare a casa i tre punti.

C’è rammarico per il calcio di rigore sbagliato da Pulisic, il secondo fallito in maglia rossonera. Dopo la partita lo stesso Allegri ci ha tenuto a dire che sarà ancora lo statunitense il rigorista della squadra, perchè non è un errore commesso a cambiare le gerarchie.

Milan, primo bilancio stagionale molto positivo

Dopo la prima sconfitta contro la Cremonese, la squadra rossonera ha ottenuto solamente vittorie ed un pareggio nell’ultimo turno contro la Juventus. Un primo bilancio molto positivo che attesta l’ottimo lavoro svolto dalla squadra e dal tecnico.

I rossoneri vogliono continuare in questo modo per riuscire in primis ad arrivare in Champions League e successivamente a lottare per la vittoria dello scudetto.