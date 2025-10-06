Sinner stroncato, dopo il danno la beffa: il grande ex non perdona | Ecco dove ha sbagliato

Jannik Sinner si è dovuto ritirare in Cina e non ha potuto lottare per vincere il ventiduesimo torneo della carriera

Jannik Sinner è ritornato a sorridere dopo un periodo in cui non riusciva a battere il suo rivale Alcaraz. Infatti, in Cina, a Pechino, è arrivata la vittoria che tanto stava aspettando. Infatti, il tennista italiano, nelle ultime cinque finali, era riuscito a vincere solamente una volta la torneo di Wimbledon.

Tutte le altre volte è uscito sconfitto proprio contro il fuoriclasse spagnolo agli Internazionali di Roma, al Roland Garros, a Cincinnati e allo US Open. Questo ha portato, dopo sessantacinque settimane di dominio assoluto, anche alla perdita della vetta per quanto riguarda la classifica generale ATP.

Insomma, se a questo periodo aggiungiamo quello di tre mesi in cui era dovuto stare fermo a causa della squalifica per il caso doping, non sono stati sicuramente dei mesi semplici.

Intanto, dopo l’ultimo ritiro a causa di un problema fisico, il grande ex tennista ha detto la sua e non ha lasciato spazio a fraintendimenti. Un errore che, probabilmente, non si ripeterà più.

Sinner, il grande ex molto netto: ecco dove ha sbagliato

Jannik Sinner ha deciso di ritirarsi nel suo ultimo match a Pechino a causa di un problema fisico. Il tennista italiano non ce l’ha fatta a proseguire la sua gara e ha dovuto abbandonare il torneo.

A questo proposito ha parlato un grande ex tennista come Paolo Bertolucci. Ecco le sue parole: “Il ritiro di Sinner? Il tennis è brutale. I tanti ritiri? I tennisti sono ingordi. Giocano, prendono e non si fermano. Gli organizzatori fanno di tutto per avere i migliori. Senza i big i tornei perdono fascino e senza i tennisti più carismatici anche gli sponsor fuggono, c’è meno attrattiva. Il tennis è diventato brutale”.

Sinner, l’obiettivo è riprendersi la vetta della classifica

Il ritiro di Sinner è sicuramente un duro colpo per l’altoatesino dal momento che, la mancata partecipazione di Alcaraz, gli avrebbe potuto consentire di accorciare ancora di più in classifica per riprendersi la vetta.

Evidentemente dovrà rivedere qualcosa nei suoi piani. L’obiettivo resta sempre lo stesso e nei prossimi mesi Sinner tornerà alla carica, sempre con un occhio di riguardo alla condizione fisica che non dovrà mai mancare.