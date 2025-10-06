L’Inter ha trovato il nuovo Pio Esposito: Chivu lo ha già allenato | Euforia alla Pinetina

Nell’Inter si sta facendo sempre più strada un nuovo talento paragonato a Pio Esposito

L’Inter, in questa stagione, non è partita benissimo. La squadra nerazzurra, infatti, dopo la vittoria all’esordio contro il Torino per 5-0, è subito inciampata in vecchi errori delle passate stagioni. Gli uomini di Chivu, infatti, hanno perso le due successive partite in rimonta manifestando alcune lacune che hanno contraddistinto l’anno scorso.

Infatti, contro l’Udinese a San Siro, dopo essere passati in vantaggio, la squadra è crollata alla prima difficoltà ed ha perso per 2-1. Contro la Juventus la stessa cosa perdendo la partita proprio allo scadere del match. Insomma, ci sarà ancora tantissimo da lavorare per l’allenatore rumeno per ritrovare la continuità e la quadra in campo.

Intanto, ci sono dei primi segnali da parte della squadra visto che è riuscita a vincere ben quattro partite consecutive tra campionato e Champions League.

Intanto, tra le fila dei nerazzurri, un nuovo talento sembra che stia spiccando il volo. Un giocatore che in tanti stanno già paragonando a Pio Esposito e che sta facendo molto bene.

Inter, il nuovo Pio Esposito è già in casa: ecco di chi si tratta

Da questa stagione la società nerazzurra ha fatto partire il progetto Inter Under 23 con la squadra che sta partecipando – e facendo molto bene – nel campionato di Serie C. E ci sono tanti giovani molto interessanti che si stanno mettendo in bella mostra.

Tra questi, uno di quelli che sta spiccando maggiormente è sicuramente l’attaccante classe 2006, Matteo Spinaccè autore di tre gol in campionato. Un giovane di cui si parla un gran bene e per cui ci sono già i primi paragoni con Francesco Pio Esposito. Ma sono tanti i talenti da tenere d’occhio.

Inter Under 23, ecco chi tenere d’occhio

Nella rosa nerazzurra ci sono parecchi giovani da tenere d’occhio e che potrebbero avere un ottimo futuro. Sicuramente uno dei migliori talenti è Topalovic che se riesce a crescere dal punto di vista fisico, potrebbe davvero fare cose molto interessanti.

Poi, occhio al più piccolo di tutti, ovvero Matteo Cocchi. Il classe 2007 era cercato da qualche società soprattutto di Eredivisie. Alla fine si è deciso di fare proseguire il suo percorso in Serie C da sotto età – dovrebbe giocare in Primavera. Insomma, il futuro potrebbe sorridere ai nerazzurri con questi giovani.