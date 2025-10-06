Dramma a Shangai, malore in campo per il tennista: costretto al ritiro | Non riusciva a respirare

Il tennista si ritira dopo il malore in campo e spiega dopo la partita: “Non riuscivo a respirare”

Il mondo del tennis sta vivendo una nuova epoca con una nuova rivalità, ovvero quella tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Il tennista italiano, in questo momento, non sta vivendo il suo miglior momento ma è riuscito a vincere in Cina nell’ultimo torneo giocato. Questo, sicuramente può portare il morale in alto e fiducia per i prossimi impegni.

Il fuoriclasse spagnolo è riuscito in una rimonta incredibile. Nelle ultime cinque finali disputate contro il rivale, a parte al torneo di Wimbledon, è riuscito sempre a vincere – Internazionali di Roma, Roland Garros, Cincinnati e US Open – e questo lo ha portato al sorpasso e al primato nella classifica ATP.

Durante la loro carriera ci saranno ancora tantissimi sorpassi e controsorpassi per una sfida che segnerà una generazione di appassionati a questo sport.

Intanto, arriva la notizia di un malore che è accorso ad un tennista che è stato costretto, di conseguenza, a ritirarsi dal match. Lo stesso tennista ha spiegato di non riuscire a respirare bene.

Shangai, malore in campo per il tennista: costretto al ritiro

Tanta, tantissima paura per Atmane che durante il torneo di Shangai è stato costretto al ritiro a causa di un malore. Il ragazzo stava giocando il march contro il collega argentino Camilo Ugo Carabelli e nel primo set si era sul punteggio di 4-4.

A un certo punto non è più riuscito ad andare avanti per problemi alla respirazione probabilmente dovuti al gran caldo che si percepiva. Per fortuna Atmane è riuscito a riprendersi, anche se il suo torneo si conclude qui.

Sinner, adesso sei mesi per tornare in vetta alla classifica

L’obiettivo di Jannik Sinner, in questo momento, è quello di ritornare in vetta alla classifica ATP di cui è stato l’assoluto padrone per sessantacinque settimane consecutive. L’altoatesino ha cambiato molto del suo modo di giocare per essere prevedibile e questi cambiamenti hanno dato già i loro frutti.

Adesso bisogna vincere quanto più possibile per accorciare le distanze in classifica con Alcaraz e riuscire a riprendersi il posto che gli spetta.