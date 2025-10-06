Home » Dramma a Shangai, malore in campo per il tennista: costretto al ritiro | Non riusciva a respirare

Dramma a Shangai, malore in campo per il tennista: costretto al ritiro | Non riusciva a respirare

6 Ottobre 2025 Gianfranco Rotondo
Palline da tennis Foto web, Internews1908.it

Il tennista si ritira dopo il malore in campo e spiega dopo la partita: “Non riuscivo a respirare”

Il mondo del tennis sta vivendo una nuova epoca con una nuova rivalità, ovvero quella tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Il tennista italiano, in questo momento, non sta vivendo il suo miglior momento ma è riuscito a vincere in Cina nell’ultimo torneo giocato. Questo, sicuramente può portare il morale in alto e fiducia per i prossimi impegni.

Il fuoriclasse spagnolo è riuscito in una rimonta incredibile. Nelle ultime cinque finali disputate contro il rivale, a parte al torneo di Wimbledon, è riuscito sempre a vincere – Internazionali di Roma, Roland Garros, Cincinnati e US Open – e questo lo ha portato al sorpasso e al primato nella classifica ATP.

Durante la loro carriera ci saranno ancora tantissimi sorpassi e controsorpassi per una sfida che segnerà una generazione di appassionati a questo sport.

Intanto, arriva la notizia di un malore che è accorso ad un tennista che è stato costretto, di conseguenza, a ritirarsi dal match. Lo stesso tennista ha spiegato di non riuscire a respirare bene.

Shangai, malore in campo per il tennista: costretto al ritiro

Tanta, tantissima paura per Atmane che durante il torneo di Shangai è stato costretto al ritiro a causa di un malore. Il ragazzo stava giocando il march contro il collega argentino Camilo Ugo Carabelli e nel primo set si era sul punteggio di 4-4.

A un certo punto non è più riuscito ad andare avanti per problemi alla respirazione probabilmente dovuti al gran caldo che si percepiva. Per fortuna Atmane è riuscito a riprendersi, anche se il suo torneo si conclude qui.

Jannik Sinner saluto Foto LaPresse, Internews1908.it
Sinner, adesso sei mesi per tornare in vetta alla classifica

L’obiettivo di Jannik Sinner, in questo momento, è quello di ritornare in vetta alla classifica ATP di cui è stato l’assoluto padrone per sessantacinque settimane consecutive. L’altoatesino ha cambiato molto del suo modo di giocare per essere prevedibile e questi cambiamenti hanno dato già i loro frutti.

Adesso bisogna vincere quanto più possibile per accorciare le distanze in classifica con Alcaraz e riuscire a riprendersi il posto che gli spetta.