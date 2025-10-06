Caos calcioscommesse, nuovo terremoto FIGC | Ufficiale: squalifica di 8 mesi

Il giocatore è stato squalificato per 8 mesi dopo il nuovo terremoto di calcioscommesse che lo ha coinvolto

Il campionato di Serie A è ripartito da qualche settimana e ci sono già i primi responsi e le prime sorprese. Il Napoli, sicuramente, rimane il grande favorito per la vittoria dello scudetto. La squadra di Antonio Conte è riuscita a rinforzare in maniera molto massiccia la squadra dopo aver vinto nella passata stagione.

Poi, occhio al Milan che in questa stagione avrà un solo impegno a settimana e potrà sicuramente concentrarsi sul campionato. Oltre a questo, Massimiliano Allegri è riuscito a organizzare al meglio la squadra in campo ed è riuscito anche a ricreare un gruppo unito che nella passata stagione non lo era stato.

L’Inter è ancora un cantiere aperto, con una squadra che è inciampata nelle prime giornate e ora sta provando a ritrovare la continuità di risultati per arrivare quanto più in alto possibile.

Intanto, il nostro calcio è stato investito da un nuovo terremoto che riguarda le scommesse. Il giocatore è stato squalificato per un periodo molto lungo di otto mesi.

Calcioscommesse, altro caos in Italia: giocatore squalificato per otto mesi

Altro terremoto calcioscommesse per il campionato italiano. Infatti, il giocatore del Bari, Sibilli, è stato squalificato per un periodo di otto mesi dopo aver scommesso su incontri UEFA, FIGC e FIFA. Il giocatore, inoltre, percepirà lo stipendio minimo previsto.

Oltre a questo, la sua sanzione, prevede anche una multa da 20000 euro e sedici incontri presso dei centri federali. Insomma, un’altra pagina poco edificante del nostro calcio per un problema che non si riesce ad arginare.

Nazionale, adesso la fase decisiva per qualificarsi al Mondiale

La Nazionale italiana, intanto, adesso avrà il suo periodo decisivo per qualificarsi al Mondiale. Gli azzurri di Rino Gattuso, infatti, dovranno necessariamente fare in modo di vincere prima di tutto e di segnare quanti più gol possibili senza subirne.

Non sarà affatto semplice e bisognerà fare tantissima attenzione. Il ct ha convocato per la prima volta Nicolussi-Caviglia, richiamato Cambiaghi oltre al giovanissimo Pio Esposito che sta facendo molto bene fino a questo momento con la maglia dell’Inter.