Ferrari da incubo, Leclerc sventola bandiera bianca | Allarme ufficiale da Singapore

Charles Leclerc si arrende in maniera pressochè definitiva: campanello di allarme per la Ferrari

Il Mondiale di Formula 1 ha assunto, oramai, la sua conformazione definitiva che si porterà fino al termine della stagione. Infatti, la lotta per il titolo è una questione a tre piloti e due scuderie. In cima alla classifica troviamo l’australiano Oscar Piastri su McLaren, seguito a ruota dal compagno di squadra Lando Norris.

Sul gradino più basso del podio, invece, troviamo l’attuale campione del mondo Max Verstappen su Red Bull che nelle ultime settimane ha recuperato un po’ di terreno. La vera e propria delusione di stagione, invece, è stata la Ferrari che, nonostante la presenza di due grandi piloti, non è mai riuscita ad essere competitiva in pista.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno più volte esternato il loro malcontento per la situazione sia in maniera pubblica, davanti alle telecamere, sia in maniera privata, all’interno del paddock.

Intanto, proprio il pilota monegasco ha alzato bandiera bianca in questo mondiale e sicuramente questo rappresenta un grande campanello d’allarme per la Ferrari.

Ferrari, Leclerc alza bandiera bianca: ecco cos’ha detto il francese

Charles Leclerc alza la bandiera bianca per questo mondiale. Il pilota francese, infatti, non crede più di poter essere competitivo e ha fatto presente pubblicamente quella che è la situazione della Ferrari anche solo per vincere un Gran Premio.

Ecco le sue parole: “Sarà dura vincere un Gran Premio entro l’anno. Dobbiamo fare meglio. E’ molto deludente, la Ferrari non può accontentarsi di arrivare seconda, terza o quarta. Il circuito di Marina Bay è ad alto carico, ma non penso che possiamo aspettarci miracoli. a Baku in prova non abbiamo fatto un gran lavoro e non credo che qui andrà meglio”.

Ferrari, tanti miglioramenti da fare per essere competitivi

La Ferrari, intanto, dovrà sicuramente porre rimedio a questa situazione che dura oramai da troppo tempo. I miglioramenti da fare sono tantissimi e riguardano sia il livello ingegneristico che strategico.

Questa situazione sta portando grande malumore nei tifosi e nei piloti e ci sono addirittura voci che vorrebbero l’addio di entrambi al termine della stagione. Una situazione che andrà gestita al meglio per evitare scombussolamenti.