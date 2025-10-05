UFFICIALE De Rossi, accordo raggiunto in Serie A | Ecco la nuova panchina

Daniele De Rossi raggiunge un accordo: il tecnico potrebbe trovare una panchina molto a breve

La stagione della Roma è partita nel migliore dei modi. Infatti, la squadra giallorossa, che è ripartita sotto la gestione Gasperini, è in cima alla classifica a pari punti con Milan e Napoli e ha intenzione di continuare questa striscia positiva per poter raggiungere l’obiettivo di qualificarsi alla prossima Champions League.

Nella passata stagione, il momento, a questo punto della stagione, non era esattamente lo stesso. Infatti, De Rossi era stato esonerato a causa dei cattivi risultati e dei dissapori con la società, e al suo posto era stato richiamato Ivan Juric che, col passare delle giornate, aveva fatto addirittura peggio dell’ex capitano giallorosso.

Infatti, il tecnico croato non era riuscito a fare digerire le sue idee e non era riuscito a legare con alcuni elementi del gruppo tanto che la squadra era arrivata a due punti dalla zona retrocessione.

Intanto, a proposito di Daniele De Rossi, il tecnico è riuscito a raggiungere un accordo ed è pronto per la sua nuova avventura in Serie A che potrebbe vederlo come protagonista.

De Rossi, accordo raggiunto: vicina una nuova avventura?

Il legame tra Daniele De Rossi e la Roma è ufficialmente terminato. L’ex capitano e tecnico giallorosso era ancora legato contrattualmente alla società capitolina, ma il club ha ufficializzato la risoluzione consensuale del suo contratto con uno stipendio che vedeva un ingaggio da 3 milioni di euro annui.

Adesso per il tecnico potrebbe presentarsi una nuova avventura professionale, visto che, soprattutto in Serie A, ci sono delle squadre che potrebbero cambiare presto il loro allenatore.

De Rossi, ecco la società che lo sta seguendo

Daniele De Rossi potrebbe ripartire presto da una nuova avventura dopo quella sulla panchina giallorossa. Il tecnico, infatti, è seguito da vicino dal Torino visto che la panchina di Marco Baroni è in bilico a causa dei cattivi risultati ottenuti.

Insieme all’ex capitano giallorosso, in lizza, c’è anche Palladino per la panchina granata, dopo che il tecnico ha deciso di rassegnare le sue dimissioni quest’estate alla Fiorentina. Insomma, vedremo nei prossimi giorni se ci saranno dei cambiamenti in questo senso.