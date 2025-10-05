L’Inter scippa Fabregas, non solo Nico Paz: colpo a centrocampo | Ecco il vice-Calhanoglu

L’Inter pronta a bussare alla porta del Como per un giocatore molto interessante: ecco il vice-Calhanoglu

Il mercato dell’Inter, la scorsa estate, è stato molto deludente. La società nerazzurra, infatti, aveva programmato un certo tipo di acquisti, ma la dirigenza poi non è riuscita a dare seguito a quello che aveva previsto. Anzi, in viale della Liberazione, hanno cambiato in corsa e in maniera del tutto tardiva la strategia.

Christian Chivu, al momento del suo insediamento, aveva fatto esplicita richiesta di tre giocatori. Il primo era un difensore giovane come Giovanni Leoni, il secondo un centrocampista fisico e di struttura come Konè, mentre in attacco avrebbe voluto un giocatore bravo a saltare l’uomo e creare superiorità come Lookman.

Non solo il tecnico rumeno non ha avuto nessuno dei tre rinforzi, ma ad Appiano Gentile non sono arrivati nemmeno giocatori che avessero le stesse caratteristiche tecniche.

Intanto, tra gli acquisti che sono sfumati, c’è un giocatore del Como che i nerazzurri stavano trattando. Non si tratta di Nico Paz, ma di un pupillo di Cesc Fabregas.

Inter, sfumato acquisto dal Como: non è Nico Paz

L’Inter, nel mercato, cercava anche un vice-Calhanoglu. Nelle passate stagioni, Asllani, non è riuscito a dimostrare quello che è il suo valore in campo e per questo i nerazzurri volevano rinforzare quella zona di campo.

E a tal proposito, il giornalista di Cronache di Spogliatoio, Ferdinando Siani, ha parlato di un retroscena: “Un uccellino mi ha detto una cosa: che in estate è stato molto vicino l’acquisto di Da Cunha da parte dell’Inter. Sarebbe stato il vice-Calhanoglu. Mi hanno detto che era molto vicino, poi l’Inter ha fatto fatica a vendere Asllani e la trattativa è saltata”.

Inter, ecco le manovre per il centrocampo dell’anno prossimo

L’Inter, intanto, ha già iniziato a guardarsi intorno per quanto riguarda il mercato. Il club nerazzurro sta osservando anche l’evolversi di qualche situazione a centrocampo. Calhanoglu potrebbe davvero partire, mentre Mkhitaryan andrà via a zero. Occhio alle situazioni che riguardano Frattesi e Zielinski.

Si potrebbe ritornare alla carica per Konè della Roma, ma occhio anche alla possibilità di riportare in maglia nerazzurra un giovane canterano come Aleksandar Stankovic.