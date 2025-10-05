Terremoto Zaccagni, dalla crisi all’addio a sorpresa: l’indizio è ufficiale | Tifosi in lacrime

Arriva la notizia che riguarda l’esterno d’attacco della Lazio, Mattia Zaccagni: dalla crisi all’addio a sorpresa

La stagione della Lazio non sta andando come sperato. La squadra biancoceleste, infatti, nella passata stagione ha vissuto un’annata dalla doppia faccia. Nella prima metà era riuscita a giocare un grande calcio e a giocarsi addirittura la vetta della classifica con altre big, nella seconda, invece, ha avuto risultati opposti che l’hanno tenuta fuori dalle competizioni europee.

Proprio per rimediare a questo, la società ha deciso di esonerare Marco Baroni per affidarsi nuovamente a Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha trovato una situazione complicata, visto che il club non poteva fare mercato in entrata a causa del mancato rispetto dei parametri dell’indice di liquidità.

Questo si è ripercosso in campo visto che i giocatori non sono riusciti ad esprimere il loro meglio e, nell’ultimo turno, hanno anche perso il derby della Capitale contro la Roma.

Intanto, è arrivata la notizia che riguarda l’esterno d’attacco biancoceleste, Mattia Zaccagni. Il giocatore, infatti, è passato dalla crisi all’addio a sorpresa dando un grande dispiacere ai tifosi.

Lazio, Zaccagni dalla crisi all’addio: forte dispiacere per il biancoceleste

Mattia Zaccagni, stando ai rumors, starebbe vivendo un momento di crisi che riguarda la sua famiglia. Infatti, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, con la moglie ed influencer Chiara Nasti, le cose non starebbero andando per il meglio e a tal proposito ci sono dei segnali.

In primis, l’unfollow social di lei nei confronti di lui. Un gesto che potrebbe apparire banale, ma non per una delle coppie più esposte. Poi, la stessa Nasti avrebbe anche tolto il cognome del giocatore dalla sua bio Instagram. Insomma, indizi che potrebbero essere una prova.

Lazio, c’è la novità per il mercato di gennaio

La Lazio, intanto, ha ricevuto una notizia importante per quanto riguarda il mercato di gennaio. La società biancoceleste potrebbe fare delle entrate, a patto che ci sia il saldo zero.

Maurizio Sarri ha intenzione di avere in rosa giocatori con caratteristiche che si adattino al modo di giocare. Insomma, per i tifosi biancocelesti una notizia che potrebbe essere positiva.