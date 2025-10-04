Sinner diventa un guerriero, il tennista è irriconoscibile | Le immagini fanno il giro del web

Jannik Sinner stupito da quanto accaduto: il tennista italiano è irriconoscibile. Immagini incredibili

Jannik Sinner è riuscito a riprendere la sua corsa alla vittoria di trofei. Infatti, il tennista italiano, ha vinto il torneo di Shangai ed è riuscito ad avanzare leggermente nella classifica generale ATP in cui l’obiettivo è ritornare in vetta dopo che Carlos Alcaraz è riuscito a superarlo dopo sessantacinque settimane di dominio incontrastato.

Infatti, il tennista italiano, prima di quest’ultima vittoria, era arrivato per cinque volte in finale contro lo spagnolo, ma solo a Wimbledon è riuscito a trionfare. Agli Internazionali di Roma, al Roland Garros, a Cincinnati e allo US Open l’altoatesino ha sempre perso e proprio in questo modo si è consumato il sorpasso.

Ora il tennista ha intenzione di vincere i propri tornei per riuscire a concretizzare il controsorpasso per essere ancora una volta il numero uno indiscusso.

Intanto, arriva la notizia incredibile che riguarda l’attuale numero 2 al mondo. Infatti, Sinner è irriconoscibile e tutte le immagini stanno facendo il giro del web.

Sinner, il tennista diventa irriconoscibile: immagini che fanno il giro del web

Jannik Sinner è stato protagonista a Pechino vincendo l’ATP 500. Il tennista, prima dell’inizio del torneo, è stato omaggiato con una statua che lo raffigurava con un’armatura che rimandava all’esercito di terracotta della dinastia Qin.

Ma ciò che ha fatto sorridere tutti è stata la scarsa somiglianza tra la statua e il tennista. Un episodio che ha fatto il giro del web e che ha stupito tantissimi tifosi del fuoriclasse italiano. Una piccola gaffe che non ha intaccato l’andamento dell’italiano.

Sinner, sei mesi per tornare in vetta alla classifica

Jannik Sinner potrebbe ritornare molto presto in vetta alla classifica. Il tennista italiano sarà protagonista nei prossimi mesi. Ha già apportato grandi modifiche al proprio gioco che hanno dato i suoi frutti.

Adesso si spera davvero di riuscire a raggiungere altre vittorie. Dopo la conquista del ventunesimo trofeo, Sinner è pronto a ritornare dove vuole e dove merita. Insomma, l’obiettivo è sempre quello di puntare in alto e riuscire a scrivere ancora una volta la storia di questo sport.