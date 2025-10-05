Addio Hamilton, la Ferrari ha già scelto l’erede: scaricato Verstappen | Il nome fa sognare i tifosi

Lewis Hamilton potrebbe salutare la Ferrari e la scuderia ha già in mente il profilo che possa sostituirlo

Il Mondiale diFerrari Formula 1 ha già preso la sua conformazione definitiva per quanto riguarda la vittoria del titolo finale. Infatti, la lotta per il Mondiale è oramai una questione a due scuderie e tre piloti. Al primo posto in classifica troviamo l’australiano Oscar Piastri su McLaren, seguito subito dopo dal suo compagno di squadra Lando Norris.

Sul gradino più basso del podio, invece, troviamo l’attuale campione del mondo, Max Verstappen su Red Bull che sta recuperando terreno nelle ultime settimane. La vera e propria delusione della stagione è la Ferrari che con i suoi piloti non sta riuscendo ad essere competitiva in pista e a concorrere con le vetture rivali.

Sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton non sono contenti della situazione e hanno fatto avanti le loro dimostranze sia pubblicamente, davanti alle telecamere, sia in privato all’interno del paddock.

Intanto, a proposito del pilota inglese, nel 2027 ci sarà l’addio per scadenza del contratto. E la scuderia italiana ha già in mente chi dovrà essere il suo sostituto.

Ferrari, no a Verstappen: ecco chi sarà il sostituto di Hamilton

Nel 2027 Lewis Hamilton concluderà la sua esperienza sulla Ferrari. Il pilota inglese vedrà spirare il suo rapporto contrattuale e ovviamente la scuderia italiana dovrà necessariamente trovare un sostituto e c’è già un profilo che piace particolarmente.

Si tratta di Oscar Piastri. Il pilota primo in classifica, infatti, potrebbe essere il sostituto dell’inglese e proprio lui è il preferito soprattutto per il suo stile di guida che sa abbinare audacia e affidabilità. Le voci che hanno riguardato Verstappen non trovano fondamento.

Verstappen, ecco quale potrà essere il suo futuro

Max Verstappen, intanto, potrebbe lasciare la Red Bull già alla fine di questa stagione. Il campione del mondo olandese, infatti, potrebbe decidere la sua avventura con la sua attuale scuderia per provare una nuova esperienza.

A tal proposito si parla di un forte interesse da parte della Mercedes che potrebbe puntare su di lui per ritornare ad essere competitiva nella prossima stagione. Insomma, bisognerà attendere le prossime settimane che diranno molto di più in questo senso.