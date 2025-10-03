Bomba Lewandowski, contatti ufficiali con il Milan | Tare punta al colpaccio

Il Milan potrebbe cogliere la suggestione Lewandowski la prossima estate: Tare vuole provarci

Il Milan in questa stagione ha deciso di partire con un nuovo corso. I rossoneri, infatti, dopo non essere riusciti a qualificarsi in nessuna delle competizioni europee nella passata stagione, ha deciso di affidare la gestione sportiva della squadra a due grandi professionisti come Igli Tare e Massimiliano Allegri.

Il direttore sportivo albanese avrà il difficile compito di costruire man mano una squadra sempre più competitiva e che possa tornare nuovamente a vincere. Il tecnico livornese, invece, dovrà in primis ricostruire un gruppo che non è riuscito ad esserlo nella passata stagione e di creare una squadra organizzata in campo.

Ci vorrà sicuramente del tempo per avere tutto questo, ma la strada intrapresa sembra quella giusta visto che i rossoneri sono in vetta alla classifica e hanno vinto lo scontro diretto contro il Napoli.

Intanto, arriva la notizia che può esaltare i tifosi milanisti. Infatti, Igli Tare sta pensando di portare a Milanello un grande centravanti come Robert Lewandowski che lascerà il Barcellona a parametro zero.

Milan, tentazione Lewandowski: Tare ci prova

Dalla Spagna arriva la notizia bomba di mercato. Infatti, secondo il quotidiano spagnolo Sport, il Milan starebbe pensando di provarci per portare a Milano l’attaccante del Barcellona, Robert Lewandowski.

L’attaccante polacco potrebbe lasciare la squadra blaugrana a parametro zero visto il contratto in scadenza nel 2026. La squadra catalana è alla ricerca di un nuovo centravanti e questo potrebbe spianare la strada. Insomma, Tare ci vuole provare. Max Allegri potrebbe avere finalmente il centravanti tanto cercato sul mercato.

Milan, le ambizioni sono fortificate dopo le ultime partite

La stagione del Milan, scivolone contro la Cremonese a parte, è iniziata bene. La squadra rossonera si trova in vetta alla classifica a pari punti con Napoli e Roma. Ad inizio stagione l’obiettivo era quello di ritornare in Champions League.

Ora, dopo questi ultimi risultati e per come sono arrivati, le ambizioni si sono fortificate e si punta a lottare per la vittoria dello scudetto. Insomma, il Napoli è avvisato. Quest’anno ci sono i rossoneri da sfidare per riuscire a vincere il tricolore.