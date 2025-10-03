Rivoluzione Inter in difesa, arriva il gioiellino sudamericano | Marotta sistema il reparto

L’Inter è pronta ad intervenire sul mercato e a fiondarsi sul giovane difensore sudamericano per sistemare la difesa

Il mercato estivo dell’Inter è stato molto deludente. La società nerazzurra, infatti, aveva programmato precedentemente un certo tipo di interventi che poi, però, non è riuscita a concretizzare. Anzi, i dirigenti hanno addirittura deciso di cambiare in corso d’opera l’intera strategia che era stata pianificata.

Christian Chivu, al momento del suo insediamento sulla panchina interista, aveva richiesto tre profili nello specifico. Un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, un centrocampista di struttura e quantità come Konè ed un attaccante abile a saltare l’uomo e creare superiorità numerica come Lookman.

Non solo non sono arrivati nessuno dei tre giocatore sopra menzionati, ma addirittura i dirigenti non hanno nemmeno preso giocatori che avessero le stesse caratteristiche tecniche.

Intanto, per il mercato prossimo, i nerazzurri stanno pensando di ringiovanire il reparto arretrato e piace tantissimo un grande talento sudamericano che è stato messo nel mirino.

Inter, pronta offerta per il difensore sudamericano

Come riportato da Tuttosport, il club nerazzurro sta pensando di puntellare il reparto arretrato per la prossima stagione. Ci sono tanti profili che piacciono e che sono sotto osservazione di Marotta e Ausilio. Il sogno si chiama Dayot Upamecano del Bayern Monaco che potrebbe andare via a parametro zero, ma piace tantissimo al Real Madrid.

Ma occhio alla soluzione giovane. Infatti, piace tantissimo anche il difensore centrale classe 2004 e di proprietà del Club Brugge, Ordonez, che sta facendo benissimo in questi anni e piaceva tantissimo anche a squadre come Al Hilal e Marsiglia.

Inter, ecco le alternative a Ordonez per la difesa

Il club nerazzurro, intanto, cerca anche delle alternative per la difesa al difensore sudamericano. Il primo profilo che piace è il centrale greco Koulierakis, classe 2003 e già con tanta esperienza a livello europeo. Per caratteristiche ricorda molto Acerbi.

Poi, guardando in Serie A, occhi puntati anche su Pietro Comuzzo della Fiorentina che ha già messo insieme molte presenze per essere un classe 2005 e che potrebbe rimpolpare il nucleo italiano sempre tanto caro in viale della Liberazione. Vedremo se queste suggestioni andranno a buon fine.