Bomba Dybala, contratto a vita per la Joya: l’agente vola a Roma | Appuntamento decisivo

Offerta di contratto molto importante per l’attaccante giallorosso Paulo Dybala: arriva l’appuntamento decisivo

La Roma, in questa stagione, è ripartita con un nuovo corso. L’anno scorso, la squadra giallorossa, non è riuscita ad accedere in Champions League all’ultima giornata in una stagione complicata, visti i tre cambi di allenatore, e dal doppio volto. Prima era stato Daniele De Rossi a guidare la squadra, ma i mancati risultati hanno portato all’esonero.

Al suo posto è arrivato Ivan Juric, ma le cose sono andate addirittura peggio visto che i giallorossi sono finiti a due punti dalla zona retrocessione. Infine, è stata la volta di Claudio Ranieri che ha rimesso le cose al proprio posto ed è riuscito a fare una grandissima rimonta che ha permesso alla squadra di giocare in Europa.

Quest’anno, l’obiettivo è quello di arrivare tra le prime quattro e per farlo la società ha deciso di affidarsi a Giampiero Gasperini che ha fatto grandi cose sulla panchina dell’Atalanta.

Intanto, arriva anche la novità che riguarda l’attaccante argentino Paulo Dybala. Il giocatore starebbe trattando un nuovo contratto molto importante con la società giallorossa.

Roma, rinnova Dybala? Ecco tutti i dettagli

Il rapporto tra la Roma e Paulo Dybala potrebbe proseguire ancora a lungo. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’attaccante argentino potrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2026. Il giocatore, infatti, ha intenzione di proseguire nella Capitale e la società è d’accordo.

Si parla di una trattativa per un contratto a lungo termine per altri quattro anni che vorrebbe dire Roma a vita. I giallorossi sono convinti che il giocatore possa dare ancora tantissimo alla causa e ne vogliono fare un assoluto pilastro.

Roma, grande partenza per un obiettivo chiaro

La Roma, in questa stagione, ha avuto una grandissima partenza tanto da essere in cima alla classifica insieme al Milan e al Napoli. I giallorossi sono pronti a dare battaglia per conquistare l’obiettivo conclamato: la qualificazione in Champions League.

Le premesse, ad oggi, sono ottime e la squadra sta rispondendo bene a Gasperini e ci sono tanti margini di miglioramento, anche se la concorrenza è parecchio agguerrita.