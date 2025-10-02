Mbappè all’Inter, Marotta sconvolge tutti: colpo folle | Stoccata su Modric

Le parole del presidente nerazzurro, Beppe Marotta su Kylian Mbappè e la piccola stoccata su Modric

L’Inter non ha iniziato nel migliore dei modi la sua stagione. La squadra nerazzurra aveva fatto un gran risultato vincendo per 5-0 in casa contro il Torino, ma le due partite successive hanno portato tutti a vecchi fantasmi della passata stagione. Infatti, le sconfitte in rimonta contro Udinese per 2-1 e Juventus per 4-3 avevano fatto scattare qualche campanello d’allarme.

Poi, la netta ripresa grazie alle quattro vittorie tra campionato e Champions League ottenute contro Ajax, Sassuolo, Cagliari e Slavia Praga. La prossima giornata ci sarà la sfida contro la Cremonese prima della pausa. Al ritorno da quest’ultima ci sarà un periodo molto duro e intenso fatto di tanti scontri diretti come le partite contro Roma, Napoli e Milan.

Insomma, ci sarà tantissimo da migliorare per la squadra nerazzurra che deve necessariamente recuperare terreno rispetto alle avversarie e deve anche provare a vincere qualche scontro diretto.

Intanto, prima della partita di Champions League contro lo Slavia Praga, sono arrivate le parole importantissime del presidente nerazzurro Beppe Marotta che ha parlato di Mbappè e di Modric.

Inter, Marotta parla di Mbappè e dell’attivo a bilancio

Prima della partita contro lo Slavia Praga – poi vinta con il risultato netto di 3-0 – il presidente Beppe Marotta aveva parlato ai microfoni di Sky del bilancio in attivo della società nerazzurra e di come potrà muoversi sul mercato in futuro.

Ecco le sue parole: “Il bilancio in utile deve diventare strutturale, l’obiettivo è avere sostenibilità economica e finanziaria, con al contempo risultati sportivi. Noi ci siamo riusciti ed è il nostro obiettivo per questa stagione. Colpi alla Mbappè? Un’operazione del genere rappresenterebbe una pazzia per un club italiano, non siamo in grado di fare operazioni così”.

Marotta, stoccata al Milan per Modric? Ecco le sue parole

Marotta, poi, ha anche parlato dei campioni che arrivano in Italia in età avanzata e molti hanno visto in queste parole una stoccata al Milan. Ecco cos’ha detto: “Una volta qui arrivavano grandi campioni in giovane età, ora abbiamo un grandissimo campione come Modric, ma a fine carriera”.

Marotta ha continuato: “Siamo un campionato di transizione, non possiamo permetterci acquisti troppo onerosi, ma dobbiamo adattarci al modello di valorizzazione del nostro prodotto. E quello giovanile ripaga e può ottenere gli stessi risultati”.