Monza, Nesta punge l’Inter: “Il loro gol…” | Le parole del tecnico

Monza che riesce a fermare la squadra nerazzurra sul pareggio. Un risultato deludente per l’Inter. Intanto, Nesta, ha da recriminare sul risultato e lancia una piccola frecciata sul gol degli uomini di Simone Inzaghi

Monza che è riuscito a fermare l’Inter nel posticipo di ieri sera grazie al pareggio per 1-1. Al gol bellissimo di Dany Mota, ha risposto il tap-in di Dumfries. Ma il tecnico della squadra brianzola ha da recriminare per come si era messa la sfida. Oltre a ciò, l’ex difensore rossonero ha voluto anche lanciare una piccola stoccata ai nerazzurri e proprio all’azione che ha portato al gol dell’esterno olandese.

Monza, Nesta punge: “Gol dell’Inter arrivato in modo casuale”

Monza che, quindi, è riuscito a fermare l’Inter con una prestazione molto intelligente e ripartenze pungenti. Ma anche possesso, visto che la squadra brianzola si è fatta apprezzare in fase di costruzione. Intanto, il tecnico Alessandro Nesta, ha parlato a Dazn della partita e ha avuto da recriminare.

Ecco le parole di Nesta: “Sono contento della prestazione perché i ragazzi ci impegnano. Se mi avessero detto del pari prima della partita, avrei firmato, poi per come si era messa c’è un po’ di rammarico. Vedo la squadra in miglioramento, sono fiducioso. Avevamo preparato la partita con un baricentro più alto; dovevamo coprire lavorando bene nelle zone in cui l’Inter è forte. A tratti abbiamo anche giocato, buonissimo risultato. Ho visto il gol dell’Inter, un po’ casuale. Se il cross di Carlos non viene deviato, la palla non arriva a Dumfries”.

Inter, un pareggio che deve far riflettere: delusione per i nerazzurri

La partita dell’Inter non è stata delle migliori. La squadra di Inzaghi non è riuscita a velocizzare l’azione e si è fatta impantanare dagli uomini di Nesta. Adesso si dovrà pensare all’esordio in Champions League contro il Manchester City e, poi, al derby contro il Milan. Qui arriveranno delle risposte e ci dovranno essere delle conferme. Di sicuro, il pareggio di ieri sera, è stato un netto passo indietro rispetto a quanto fatto vedere fino ad ora.