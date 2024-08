Inter, ecco le avversarie dei nerazzurri in Champions!

Inter – Si sono da poco conclusi i sorteggi di Uefa Champions League svoltisi a Montecarlo. Il nuovo format della competizione ha richiesto l’uso di un sofisticato sistema computerizzato per il sorteggio dei vari incontri che vedremo in questa prima fase della Champions League. L’Inter dovrà affrontare ben 8 avversarie per raggiungere gli ottavi, con quattro partite in casa e quattro in trasferta.

Inter, 8 partite per andare agli ottavi!

Un sorteggio non fortunatissimo quello dei nerazzurri che dovranno nuovamente affrontare il Manchester City. Un’ottima occasione per prendersi la rivincita dopo la sconfitta subita nella finale del 2023 persa per 1-0. I nerazzurri voleranno a Manchester per affrontare la squadra di Guardiola. La seconda squadra di prima fascia che verrà affrontata dai nerazzurri è il RB Lipsia. I tedeschi guidati da Marco Rose dovranno andare a San Siro per affrontare l’Inter. Anche le avversarie di seconda fascia dei nerazzurri saranno un’inglese e una tedesca, l’Inter infatti affronterà l’Arsenal di Mikel Arteta in casa, mentre dovrà viaggiare fino a Leverkusen per affrontare il Bayer di Xabi Alonso. Per quanto riguarda invece le avversarie di terza e quarta fascia, l’Inter affronterà in casa la Stella Rossa di Belgrado e i francesi del Monaco, mentre dovrà giocare fuori casa contro gli svizzeri dello Young Boys e i cechi dello Sparta Praga.

Il destino delle altre italiane

Ponendo l’attenzione alle altre italiane in competizione, la Juventus avrà un destino simile a quello dei nerazzurri, anche i bianconeri affronteranno Manchester City e Lipsia. I cugini rossoneri invece dovranno volare sino a Madrid per affrontare i campioni in carica e riceveranno in casa il Liverpool. Anche l’Atalanta dovrà affrontare il Real Madrid, con il vantaggio di poter giocare a Bergamo, ma dovrà comunque andare in Spagna per affrontare il Barcellona. Infine, il Bologna affronterà in casa il Borussia Dortmund e viaggerà in Inghilterra per affrontare anche loro il Liverpool.