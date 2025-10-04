Tegola Inter, Thuram salta almeno cinque gare: Chivu corre ai ripari | Mossa a sorpresa in attacco

Marcus Thuram potrebbe rimanere fermo per tantissimo tempo: Chivu prova la mossa nel reparto avanzato

Il mercato dell’Inter della passata stagione è stato molto deludente. Ma se c’è un reparto che è stato rinforzato sicuramente quello è l’attacco. Infatti, nella passata stagione, la squadra nerazzurra, oltre ai due titolarissimi Lautaro e Thuram, poteva contare su giocatori che non sono mai riusciti a dare un grande contributo.

Parliamo di Marko Arnautovic, Joaquin Correa e Mehdi Taremi. L’austriaco è andato via a zero e ora gioca con la Stella Rossa. L’argentino è passato al Botafogo la scorsa estate, mentre l’iraniano è andato all’Olympiakos. Al loro posto, sono arrivati due elementi giovani e che portano sicuramente freschezza al reparto.

Si tratta dell’attaccante francese, Ange Bonny prelevato dal Parma per 25 milioni di euro circa e Francesco Pio Esposito tornato dal prestito allo Spezia con cui è stato capocannoniere in Serie B.

Intanto, i nerazzurri sono alle prese con la tegola Thuram che dopo l’infortunio in Champions League dovrà saltare cinque partite con molta probabilità. Ed ecco la mossa di Chivu per l’attacco interista.

Inter, tegola Thuram: Chivu ha pronta la mossa per l’attacco nerazzurro

Marcus Thuram, dopo la partita contro lo Slavia Praga in Champions League, è uscito per infortunio. Quello che sembrava un piccolo intoppo, invece, è più grave del previsto. Infatti, il francese dovrà saltare la partita contro la Cremonese, i due impegni con la propria nazionale, la partita contro la Roma e l’Union Saint-Gilloise.

Chivu, per questi match, ha in mente la mossa per l’attacco nerazzurro. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è intenzionato ad alternare Bonny ed Esposito garantendo affidabilità e senza dubbio.

Inter, ecco chi gioca contro la Cremonese

Christian Chivu è pronto a fare le sue scelte contro la Cremonese. Il tecnico dovrebbe avere le idee ben chiare e avrebbe già deciso chi scenderà in campo. In porta ci sarà ancora Sommer. In difesa troviamo Akanji, Acerbi e Bastoni.

In mezzo ecco Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. Mentre in avanti, insieme al capitano Lautaro, dovrebbe spuntarla Ange Bonny che esordirebbe dal primo minuto con la maglia nerazzurra.