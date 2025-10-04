Chivu stravolge i piani dell’Inter, dall’addio al rinnovo: doppia firma in arrivo | Marotta prende nota

Christian Chivu ha deciso: i giocatori nerazzurri fanno parte del progetto. Rinnovo in arrivo per entrambi

Il mercato estivo dell’Inter è stato parecchio deludente. La società nerazzurra, prima dell’apertura della finestra ufficiale, aveva programmato una serie di movimenti tra entrate e uscite, ma non è riuscita a portarli avanti. Anzi, la cosa sorprendente è stato il tardivo cambio di strategia in corso d’opera.

Christian Chivu, al momento del suo insediamento, aveva richiesto tre profili nello specifico. Il primo era un difensore giovane, ovvero Giovanni Leoni. Poi, un centrocampista di struttura e quantità, ovvero Konè. Infine, un attaccante che fosse bravo a saltare l’uomo e creare superiorità, ovvero Lookman.

Ad Appiano, non solo non è arrivato nessuno dei tre, ma addirittura non sono arrivati nemmeno dei giocatori che avesse delle caratteristiche similari a loro.

Intanto, Christian Chivu ha stravolto i piani della società e ha deciso che due giocatori che sembravano ai margini, sono parte importante del progetto. Potrebbe arrivare un doppio rinnovo importantissimo.

Inter, doppio rinnovo in arrivo: i due giocatori centrali al progetto

In casa nerazzurra, in maniera anche abbastanza sorprendente, si sta lavorando a due rinnovi che sembravano non essere possibili. Si tratta di quelli di Carlos Augusto e Davide Frattesi. Nella passata stagione i due giocatori volevano andare via per giocare maggiormente, visto lo scarso minutaggio.

Adesso, Chivu gli ha dato piena fiducia e confermato che li vuole nella rosa per provare a raggiungere gli obiettivi che la squadra ha. Insomma, una novità molto positiva, per due giocatori che hanno dimostrato di poter essere due titolari aggiunti ad una rosa che ha bisogno di freschezza in campo e di giocatori capaci di imporsi.

Inter, ecco chi andrà via in estate

La prossima estate potrebbe essere quella della vera rivoluzione nerazzurra. Infatti, la società potrebbe fare tantissimi movimenti sia in entrata che in uscita.

Ci sono giocatori che andranno via visto il contratto in scadenza come Sommer, Darmian, De Vrij, Acerbi e Mkhitaryan. E qualche big potrebbe partire per finanziare le entrate. Dunque, occhio a quanto potrebbe accadere ad Appiano Gentile perchè la rosa va assolutamente rinnovata l’anno prossimo.