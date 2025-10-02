Protagonisti con Inzaghi, bocciati da Chivu: doppio addio a gennaio | L’Inter passa all’incasso

Christian Chivu sembra non puntare su due giocatori nerazzurri che potrebbero dire addio a gennaio

Il mercato della squadra nerazzurra, la scorsa estate, non è stato quello che ci si aspettava. Il club di viale della Liberazione aveva programmato un certo tipo di interventi, ma non è riuscito a raggiungerne nessuno, cambiando addirittura la sua strategia in corso d’opera negli ultimi giorni di mercato.

Christian Chivu, al momento del suo insediamento, aveva fatto alcune scelte ben precise. Per la difesa avrebbe voluto un difensore giovane come Giovanni Leoni. Per il suo centrocampo, un centrocampista di struttura e quantità come Konè, mentre per l’attacco un giocatore bravo a saltare l’uomo come Lookman.

Alla fine non è arrivato nessuno dei tre, ma non solo. La società non ha nemmeno portato a Milano dei giocatori che avessero le stesse caratteristiche di quelli sopra menzionati.

Intanto, due giocatori nerazzurri non stanno giocando molto con Christian Chivu e potrebbero decidere di dire addio ad Appiano Gentile nella sessione di mercato di gennaio.

Inter, due giocatori potrebbero partire a gennaio: Chivu non ci punta

In casa nerazzurra due giocatori potrebbero partire nel mercato di gennaio. Infatti, Bisseck e Frattesi non stanno trovano molto spazio nella squadra di Chivu. Il centrocampista piace molto al tecnico, ma nonostante le parole di inizio stagione, lo spazio è ancora risicato e non sembrano esserci possibilità di una titolarità imminente.

Per il tedesco, dopo la partita disastrosa contro l’Udinese, lo spazio è stato praticamente nullo. Il rendimento di Akanji ha fatto in modo che il ragazzo sia rimasto in panchina anche nelle partite successive.

Inter, in estate sarà completa rivoluzione

In casa nerazzurra ci si prepara ad un’estate che potrebbe prevedere tanti movimenti sia in entrata che in uscita. La rosa va ringiovanita e rinnovata negli uomini e, di conseguenza, nelle motivazioni.

In estate partiranno Sommer, Acerbi, Darmian, De Vrij e Mkhitaryan con il contratto in scadenza. E anche qualche big potrebbe partire. La dirigenza non dovrà farsi trovare impreparata come nelle ultime due sessioni di mercato. Il lavoro in viale della Liberazione dovrà iniziare proprio in queste settimane per capire come intervenire.