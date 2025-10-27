Dalla Juve al cantiere, giocava con Cristiano Ronaldo: gli infortuni lo hanno rovinato | Vita stravolta

L’ex giocatore della Juventus ha cambiato totalmente vita: ora lavora in cantiere. Giocava in Cristiano Ronaldo

La Juventus, in questa stagione, ha deciso di ripartire da un nuovo corso. La società bianconera, nella passata stagione, si era affidata alla guida tecnico di Thiago Motta, reduce dal miracolo Champions League sulla panchina del Bologna nella stagione precedente. Le cose, però, non sono andate come si era sperato.

Il tecnico non è riuscito a entrare nella testa dei giocatori con le sue idee e con i suoi modi, pertanto è venuto meno anche il rendimento in campo e quindi è arrivato l’esonero. Al suo posto è arrivato Igor Tudor che è riuscito a portare la squadra in Champions League e per questo è stato premiato con il rinnovo di contratto fino al 2027.

Ma dopo la vittoria in campionato con l’Inter, la squadra non è riuscita più a vincere e per questo ci sono nuove ombre per quanto riguarda la panchina bianconera.

Intanto, un ex giocatore juventino ha cambiato completamente vita e oggi lavora in cantiere. Gli infortunio non gli hanno permesso di avere una carriera calcistica all’altezza.

Un giovane che avrebbe potuto sfondare nel mondo del calcio, ma i cui infortuni lo hanno limitato parecchio nella sua carriera. L’ex giocatore della Juventus, lo svizzero Cameraj, era nella rosa bianconera quando a Torino giocava un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo.

Poi due rotture del ginocchio lo hanno completamente reso indisponibile a giocare ad alti livelli e all’età di 26 lavora in cantiere e allena una piccola squadra. Un episodio spiacevole sicuramente, per un ragazzo che avrebbe potuto far vedere cose importanti.

La posizione di Igor Tudor non è più solida come a inizio stagione. La squadra bianconera non sta riuscendo a vincere qualche partita di troppo e in questo momento si trova fuori dalle coppe europee. Sicuramente c’è tutto il tempo per poter recuperare, ma intanto circolano i primi nomi per sostituire il croato.

I due favoriti sono Luciano Spalletti e Roberto Mancini, ma occhio anche alla possibilità di arrivare all’ex attaccante, Raffaele Palladino. Più sullo sfondo, l’ex Dortmund, Terzic.