Terremoto Sinner, c’è l’annuncio dopo il rifiuto alla Coppa Davis | Perde i titoli e la cittadinanza italiana

Jannik Sinner potrebbe perdere tutti i titoli e la cittadinanza: la richiesta dell’organo

Il mondo del tennis sta vivendo una nuova rivalità tra due grandi atleti. Infatti, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz stanno dando vita a grandissime battaglie sul campo e si stanno spartendo tutti i titoli a loro disposizione. Un duello che sembra essere appena cominciato e che sicuramente avrà un seguito anche negli anni a venire.

Delle ultime sei finali giocate contro, Sinner è riuscito a vincere per due volte al torneo di Wimbledon e in Arabia Saudita. Mentre per quanto riguarda Alcaraz, lo spagnolo è riuscito a trionfare agli Internazionali di Roma, al Roland Garros, a Cincinnati e allo US Open, riuscendo a fare una grande rimonta sull’altoatesino.

Infatti, queste vittorie gli sono valse il primato in classifica ATP dopo che il tennista italiano era riuscito a rimanere in vetta per addirittura sessantacinque settimane consecutive.

Intanto, a proposito di Sinner, il tennista è al centro delle polemiche. L’organo protesta per il suo rifiuto alla Coppa Davis ed ha intenzione di chiedere il ritiro dei titoli vinti e della cittadinanza.

Sinner nei guai? L’organo vuole ritirare i titoli e la cittadinanza

Nuovi problemi per quanto riguarda Jannik Sinner. Il suo rifiuto alla partecipazione alla Coppa Davis ha creato numerose polemiche da più parti. Il tennista altoatesino ha deciso di rinunciare, non raggiungendo i compagni di nazionali per concentrarsi su altri tornei.

Per questo, il Codacons, ha deciso, attraverso un comunicato di chiedere il ritiro dei titoli vinti. Non solo, ma l’organo, visto che Sinner, grazie alle vittorie all’ATP di Torino è riuscito ad avere la cittadinanza della città, ha chiesto il ritiro della cittadinanza della città piemontese. Insomma, una polemica che in questi giorni terrà ancora banco.

Sinner, sei mesi per riprendersi la vetta della classifica

Jannik Sinner, in questo momento, è concentrato sul suo obiettivo principale: ritornare in vetta alla classifica ATP dopo il sorpasso di Carlos Alcaraz. Il tennista altoatesino ha deciso di poter partecipare a tutti quei tornei che possono fargli recuperare quanti più punti possibile sullo spagnolo.

Per questo, i prossimi sei mesi, saranno decisivi. Sinner proverà a consumare il sorpasso definitivo o almeno ad avvicinarsi in maniera sensibile.