Nuovo attaccante Inter, c’è la soffiata di Chivu | L’annuncio che cambia tutto

Christian Chivu ha rivelato tra le righe chi sarà il giocatore che farà il quinto attaccante nerazzurro

Il mercato estivo dell’Inter è stato parecchio deludente. La dirigenza nerazzurra, infatti, aveva in mente di poter fare alcuni interventi sia per quanto riguarda le entrate che per quanto riguarda le uscite. Così non è stato ed, anzi, addirittura la società ha cambiato in maniera incomprensibile e del tutto tardiva la sua strategia.

Christian Chivu, al momento del suo insediamento sulla panchina nerazzurra, aveva richiesto tre profili nello specifico: un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, un centrocampista di struttura e gamba come Manu Konè ed un attaccante bravo a saltare l’uomo e creare superiorità come Ademola Lookman.

Alla fine, ad Appiano Gentile, non sono arrivati nessuno dei tre giocatori e addirittura la dirigenza non è stata brava ad acquistare elementi che avessero almeno le stesse caratteristiche tecnico-tattiche.

Intanto, Christian Chivu lancia un messaggio abbastanza chiaro. Il tecnico ha annunciato chi sarà il quinto attaccante della rosa nerazzurra per questa stagione.

Inter, ecco chi sarà il quinto attaccante: l’annuncio di Chivu

Prima della partita di Champions League, il tecnico nerazzurro Christian Chivu ha avuto un siparietto con il giornalista di Sky Sport, Matteo Barzaghi, in merito alla formazione da schierare e agli attaccanti della rosa nerazzurra.

Ecco quanto detto: “Tre attaccanti? No, ne abbiamo un altro. Chi è entrato negli ultimi minuti nelle ultime partite? Questo è il mio quiz”. Insomma, il riferimento sembra essere rivolto a Davide Frattesi che contro la Roma ha ricoperto il ruolo di seconda punta.

Inter, a gennaio arriva un nuovo innesto?

Intanto, già da adesso, si parla della possibilità, per la società nerazzurra, di acquistare un nuovo giocatore. I reparti di cui si parla maggiormente sono quello offensivo e la difesa.

Sembra decisamente più probabile che se ci sarà davvero un’entrata, questa sarà nel reparto arretrato. Infatti, l’età di Acerbi e De Vrij fa pensare ad un ricambio, mentre in avanti la presenza di due forze fresche come Pio Esposito e Bonny fa ben sperare per il prosieguo della stagione. Ma vedremo quale sarà la decisione finale di Marotta e Ausilio.