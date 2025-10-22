No alla Coppa Davis, nuova bufera su Sinner: la leggenda non perdona | “Non deve andare in guerra”

Ancora polemiche su Jannik Sinner visto il suo no alla partecipazione alla prossima Coppa Davis

In questi ultimi anni, il mondo del tennis, sta conoscendo una nuova rivalità ovvero quella formata da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due si stanno sfidando a colpi di trofei tanto da essere, almeno fino a questo momento, i due tennisti più forti al mondo per distacco rispetto a tutti gli avversari.

Delle ultime sei finali giocate contro, l’altoatesino è riuscito a vincere per due volte – al torneo di Wimbledon e in Arabia Saudita -, mentre lo spagnolo le altre quattro – agli Internazionali di Roma, al Roland Garros, a Cincinnati e allo US Open. Insomma, il futuro sembra essere loro con sorpassi e controsorpassi continui in classifica.

Gli ultimi successi avuti sul rivale, hanno inoltre consentito ad Alcaraz di poterlo superare in classifica generale ATP dopo ben sessantacinque settimane in cui ha dovuto rincorrere.

Intanto, su Sinner, ci sono delle nuove polemiche a causa della sua decisione di non partecipare alla Coppa Davis. L’ex leggenda del tennis ha voluto dire la sua opinione.

Sinner, ancora polemiche per lui: ecco cos’ha detto l’ex tennista

Nicola Pietrangeli non è mai stato morbido nei giudizi nei confronti di Jannik Sinner. L’ex tennista italiano è ritornato alla carica dopo la mancata partecipazione dell’altoatesino alla Coppa Davis.

Ecco le sue parole: “E’ un grande schiaffo al mondo sportivo italiano. Non capisco quando parla di scelta difficile, deve giocare a tennis, mica andare in guerra. Quando mi toccano la Coppa Davis smanio perchè lo scopo di uno sportivo è quello di mettere la maglia azzurra. Ma purtroppo parlo di un’altra epoca”.

Sinner, obiettivo primato entro sei mesi

Jannik Sinner, intanto, ha le idee chiare su quelli che sono i suoi obiettivi personali. Infatti, il tennista italiano, dopo la perdita del primato nella classifica ATP, ha intenzione di ritornare in cima.

I prossimi sei mesi saranno molto importanti se non per consumare il sorpasso definitivo, quantomeno per avvicinarsi ancora di più al rivale Alcaraz. Sarà di fondamentale importanza vincere i prossimi tornei a cui deciderà di partecipare e poi si potranno tirare le somme.