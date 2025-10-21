Dramma in Serie A, allenatore ricoverato d’urgenza: ecco il bollettino medico | Salta la partita di Coppa

Un allenatore di Serie A è stato costretto al ricovero a causa di un problema che lo ha colpito nei giorni scorsi

La Serie A è iniziata oramai da tante settimane e non sono mancate le prime sorprese e nemmeno i primi verdetti. La squadra assolutamente favorita sembra poter essere il Napoli che ha aggiunto tantissimi elementi di qualità ad una squadra già forte e che nella passata stagione è riuscita a vincere il quarto scudetto della sua storia.

Attenzione anche al Milan che con la nuova gestione Massimiliano Allegri punta primariamente alla qualificazione alla prossima Champions League, ma anche a competere con le altre per la vittoria del campionato se le cose dovessero continuare così. La Juventus vuole migliorare il quarto posto della passata stagione, ma deve cambiare rotta.

L’Inter è un cantiere aperto, ma sta riuscendo, di settimana in settimana ad assumere la forma che vuole darle il proprio allenatore, mentre la Roma sta dimostrando di essere una seria candidata alla qualificazione in Champions League.

Intanto, in Serie A, c’è stata tanta preoccupazione per un allenatore che è stato costretto al ricovero ospedaliero. Salterà la partita di Coppa ed ecco cos’hanno disposto i medici.

Serie A, il tecnico ricoverato: ecco le sue condizioni

Grande preoccupazione in queste ore per il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, che è stato colto da una polmonite non da Covid e costretto al ricovero ospedaliero.

La stessa società ha emesso a tal proposito un comunicato: “L’allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero. Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni. A Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il Club”.

Bologna, ancora grandi prospettive per la stagione

La squadra rossoblù, anche in questa stagione e nonostante i soliti grandi cambiamenti in squadra, è riuscita a scrollarsi tutto di dosso e a fare un inizio di campionato all’altezza. Gli uomini di Italiano, infatti, si trovano a soli tre punti dalla vetta.

Quest’anno c’è anche l’impegno dell’Europa League, ma di sicuro le alternative per fare bene e stupire ci sono. Insomma, per la squadra emiliana si prospetta un’altra annata importante.