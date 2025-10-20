Dramma Djokovic, annuncio inaspettato dopo il ritiro: addio Torino | Cambia tutto per Musetti

Novak Djokovic da il suo annuncio dopo il ritiro: potrebbe dire addio al torneo di Torino

Il mondo del tennis, sta vivendo una nuova rivalità tra due giovani tennisti. Infatti, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, stanno riscrivendo la storia di questo sporto a suon di finali. Entrambi, infatti, stanno vivendo momenti incredibili e si stanno dividendo la fetta di trofei che giocano spesso in finale uno contro l’altro.

Nell’ultimo periodo, l’altoatesino e lo spagnolo hanno giocato contro sei finali. Il primo è riuscito a vincere in due occasioni al torneo di Wimbledon e l’esibizione alla Kings League. Il secondo, invece, è riuscito a trionfare agli Internazionali di Roma, al Roland Garros, a Cincinnati e allo US Open.

Questo, inoltre, lo ha portato al sorpasso in classifica ATP in cui Sinner si era trovato in cima per sessantacinque settimane e adesso sarà costretto a rincorrere.

Intanto, uno dei grandi protagonisti del tennis, come Djokovic, ha dato un annuncio inaspettato che potrebbe fargli dire addio a Torino e cambierebbe molto per Musetti.

Djokovic, arriva l’annuncio ufficiale: dubbi per Torino

Novak Djokovic, dopo una sconfitta netta contro Sinner e il ritiro contro Fritz alla Kings League, ha dato un annuncio ufficiale. Infatti, il serbo, ha detto che adesso dovrà curarsi, mettendo il punto interrogativo riguardo alla sua partecipazione ai prossimi tornei.

Ecco le sue parole: “Voglio chiedere scusa a tutti per non essere riuscito a giocare il secondo set, ma abbiamo giocato delle ottime partite. E’ uno dei set più lunghi che abbia mai giocato. Voglio ringraziare tutti per avermi trattato così bene, spero di tornare se continuerò a giocare. Ora devo riposarmi e prendermi cura del suo corpo. Spero di giocare gli ultimi tornei della stagione”.

Ritiro Djokovic, ecco cosa cambia per Musetti

L’eventuale mancata partecipazione di Djokovic ai prossimi tornei, offre dei cambiamenti anche per il tennista italiano, Musetti. Infatti, queste parole del serbo, lasciano pensare che potrebbe non esserci a Torino.

Musetti, infatti, sta provando a lottare per riuscire a conquistare un posto tra i migliori otto e partecipare alla Race. In questo momento, l’italiano si trova all’ottavo posto. Vedremo se riuscirà a raggiungere questo obiettivo.