Calendario di Serie A stravolto: Gravina sospende la giornata, scoppia il caos | Ecco il motivo

Gravina vorrebbe sospendere una giornata di Serie A per un motivo ben preciso: ecco la situazione

L’Italia, in queste ultime partite, si giocherà la possibilità abbastanza remota di qualificarsi al prossimo Mondiale in maniera diretta e senza passare dagli spareggi. La squadra azzurra, con la vittoria per 3-0 su Israele, è riuscita a qualificarsi matematicamente per i play-off che probabilmente giocherà nel mese di marzo.

Per poter accedere in via diretta alla competizione, ci vogliono tutta una serie di fattori in questo momento improbabili. Intanto, segnare tantissimi gol senza incassarne, ma anche sperare che la Norvegia perda le prossime due partite del girone, tra cui lo scontro diretto proprio contro la nazionale di Rino Gattuso.

Insomma, uno scenario che sembra alquanto difficile e che fa venire il rammarico per la prima partita persa proprio contro la Nazionale scandinava nella prima partita del girone.

Intanto, arriva la notizia di una clamorosa proposta di Gravina per quanto riguarda la Serie A. Il presidente della FIGC vorrebbe sospendere una giornata di campionato. Ecco il motivo.

Serie A, calendario stravolto? Ecco la clamorosa proposta di Gravina

Con ogni probabilità, la Nazionale italiana si giocherà l’accesso alla fase finale del Mondiale ai play-off che si giocheranno il 26 marzo, per quanto riguarda la semifinale, ed il 30 marzo, per quanto riguarda la finalissima.

Pertanto, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, starebbe pensando di spostare la giornata di campionato del 21 e 22 in modo da consentire a Gattuso di preparare al meglio l’impegno. Il problema, però, sta nel fatto che il calendario di Serie A è parecchio intasato, anche perchè in quel periodo bisognerà giocare anche la Champions League e le altre competizioni europee. Insomma, sembra una soluzione di difficile realizzazione.

Nazionale, ora non si può più sbagliare

La Nazionale italiana, adesso, non potrà più sbagliare. Da due edizioni, infatti, gli azzurri non sono andati ai Mondiali ed entrambe le volte passando dai play-off.

Prima perdendo la finale contro la Svezia, con Ventura in panchina, poi perdendo la semifinale contro la Macedonia del Nord con Mancini in panchina. Insomma, le scuse stanno a zero e chiunque saranno le avversarie bisognerà solo vincere.