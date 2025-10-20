L’ex Juve firma con l’Inter, c’è l’annuncio che cambia tutto | Assalto a gennaio

L’ex giocatore della Juventus potrebbe andare a giocare nell’Inter: assalto già nel mercato di gennaio

Il mercato estivo dell’Inter è stato molto deludente. I nerazzurri, infatti, avevano in mente e avevano programmato tutta una serie di operazioni in entrata ed in uscita, ma non sono riusciti a concretizzarle, anzi. Addirittura la dirigenza ha cambiato, in maniera tardiva e insensata, completamente la propria strategia.

Christian Chivu, al momento del suo insediamento sulla panchina nerazzurra, aveva chiesto tre profili specifici: un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, un centrocampista di struttura fisica e gamba come Manu Konè ed un attaccante che fosse bravo a saltare l’uomo e creare superiorità numerica come Ademola Lookman.

Alla fine non sono arrivati nessuno dei tre, ma addirittura la società non ha nemmeno acquistato dei profili che avessero caratteristiche simili a quelle richieste.

Intanto, nel mese di gennaio, un ex giocatore della Juventus potrebbe approdare ad Appiano Gentile. Il ragazzo ha già detto la sua su questa possibilità di mercato.

Inter, piace l’ex Juventus: lui dice la sua

L’Inter potrebbe pescare dal mercato di gennaio un ex difensore della Juventus. Si tratta dell’attuale giocatore del Sassuolo, Muharemovic. Il classe 2003 sta facendo davvero molto bene in questa sua prima stagione in Serie A e sia in nerazzurri che i bianconeri hanno messo gli occhi su di lui.

A tal proposito, lo stesso giocatore si è già espresso usando queste parole: “Mi vuole l’Inter e mi rivuole la Juventus? Fa molto piacere, ma in questo momento sono unicamente concentrato sulla stagione con il Sassuolo”.

Inter, la prossima estate la vera rivoluzione sul mercato

La prossima sessione estiva di mercato sarà molto importante per l’Inter che dovrà fare una vera rivoluzione ed un vero ricambio generazionale. Infatti, saranno tanti i giocatori che andranno via a parametro zero e per limiti di età.

Inoltre, andranno via anche alcuni big che aiuteranno a finanziare il mercato. Dopodiché si potrà pensare a rimpolpare l’organico con elementi giovani. Alcuni sono già arrivati, altri dovranno arrivare per far ripartire un nuovo corso che dovrà rendere la rosa interista competitiva sia nel presente che nel futuro.