Lotito nel baratro, nuovo scandalo Lazio: c’è la multa in Serie A | Non era mai successo prima

Claudio Lotito nuovamente nei guai: arriva la multa per il presidente della società biancoceleste

La Lazio, in questa stagione, ha deciso di ripartire da un nuovo corso. La squadra biancoceleste, infatti, nella passata stagione ha vissuto un campionato dal doppio volto. Nella prima metà, i biancocelesti erano riusciti ad esprimere un grandissimo gioco arrivando addirittura a lambire la zona scudetto.

Nella seconda parte, invece, non c’è stata la stessa continuità di risultati positivi e questo ha portato la squadra a non qualificarsi per nessuna delle competizioni europee. Tutto questo ha portato all’esonero di Marco Baroni e alla chiamata di Maurizio Sarri che è ritornato sulla panchina della squadra capitolina.

Ma la brutta sorpresa era dietro l’angolo, visto che a causa del mancato rispetto dei parametri inerenti l’indice di liquidità, la società non ha fatto mercato in entrata, lasciando la squadra com’era nella passata stagione.

Intanto, arrivano nuovi guai per il presidente Claudio Lotito. Infatti, il numero uno biancoceleste dovrà pagare una multa per una cosa che non era mai successa prima.

Lazio, altri guai per Lotito: multa da pagare per i biancocelesti

La Lazio femminile, la scorsa giornata, è riuscita a vincere contro il Genoa ottenendo un grande risultato. Al termine della partita, come di consueto, le giocatrici e la terna arbitrale sono tornati in spogliatoio per poter fare la doccia.

Ma qui è arrivato l’inghippo, visto che i direttori di gara hanno ravvisato problemi all’impianto idrico che non erogava acqua calda. Proprio per questo motivo, il Giudice Sportivo, ha comminato una multa alla società biancoceleste del valore di 200 euro.

Lazio, novità sul mercato di gennaio

La Lazio, intanto, ha ricevuto una novità importante per quanto riguarda la finestra invernale di mercato. Infatti, il club biancoceleste potrebbe fare delle operazioni in entrata, solo se, a livello economico, compensate da operazioni di stesso valore in uscita.

Dunque, ci potrebbero essere sì delle cessioni, ma occhio anche ad entrate che potrebbero regalare a Sarri giocatori maggiormente idonei al suo modo di giocare. Insomma, saranno settimane molto importanti per la Lazio. Le aquile stanno osservando vari profili, tra cui, in testa, quello di Lorenzo Insigne a parametro zero.