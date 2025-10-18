Clamoroso ai Mondiali, la nazionale ha schierato tre portieri | Ecco cosa dice il regolamento

Incredibile quanto successo ai Mondiale: la nazionale ha schierato tre portieri contro la Francia

L’Italia, in questi mesi, è impegnata a lavorare per provare a qualificarsi al prossimo Mondiale. La Nazionale azzurra, infatti, ha raggiunto la matematica qualificazione agli spareggi, vedendo come un miraggio la possibilità di accedere alla competizione in maniera diretta, visto che la differenza reti con la Norvegia è veramente enorme.

Le due vittorie ottenute contro l’Estonia e Israele hanno consentito alla squadra di Gennaro Gattuso di giocarsi la possibilità che per due edizioni è stata mancata. La prima con Ventura in panchina quando la Svezia riuscì ad avere la meglio, la seconda con Roberto Mancini, quando a vincere fu la Macedonia del Nord in semifinale.

Servirà non sottovalutare nessun avversario e utilizzare le ultime due partite rimaste per provare a testare la squadra in vista degli impegni importantissimi di marzo.

Intanto, assurdo quanto accaduto ai Mondiali Under 20. Infatti, la Nazionale ha addirittura schierato ben tre portieri contro la Francia. Un episodio veramente unico.

Mondiale Under 20, la Nazionale ha schierato ben tre portieri

Clamoroso quanto accaduto al Mondiale Under 20 in Cila. Infatti, la Nazionale marocchina è riuscita a raggiungere una finale storica battendo la Francia in semifinale ai calci di rigore per 5-4. Ma quello che è accaduto in campo ha del clamoroso.

Infatti, la squadra africana ha schierato in campo da titolare il portiere Benchaouch. Ma al 64′ il giovane portiere si è infortunato, proprio per questo è entrato il compagno di squadra Gomis. Ma prima dei calci di rigore, il ct ha deciso di cambiare anche il subentrato, facendo entrare il terzo portiere Mesbahi in vista dei calci di rigore.

Mondiale Under 20, ecco le finali da giocare

Per quanto riguarda le partite da giocare, la Francia sfiderà la Colombia per quanto riguarda il terzo ed il quarto posto. Mentre il Marocco, di cui abbiamo parlato sopra, sarà la sfidante dell’Argentina.

Insomma, tanti talenti tutti da seguire che potranno fare cose importanti nel calcio di domani e che stanno dimostrando tutto il loro valore all’interno di questa competizione. Vedremo chi riuscirà ad avere la meglio.