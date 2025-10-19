Nuovo portiere Inter: Chivu ha già trovato l’erede di Sommer | Aggregato alla prima squadra

Christian Chivu ha trovato l’erede di Yann Sommer: il giovane è stato aggregato alla prima squadra

L’Inter, la prossima estate, sarà grande protagonista del mercato perchè dovrà fare una vera e propria rivoluzione. Infatti, con la nuova gestione di Oaktree, il nuovo piano è quello di ringiovanire l’organico e di fare un vero e proprio ricambio generazionale visto che tanti elementi hanno concluso il loro ciclo in maglia nerazzurra.

Ci saranno giocatori che andranno via a causa della scadenza del loro contratto e per superati limiti di età come Sommer, Darmian, De Vrij, Acerbi e Mkhitaryan. Oltre a questo, potrebbero anche partire dei big in modo tale da finanziare il mercato e per abbassare il monte ingaggi che, in questo momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un momento che sarà molto importante per capire se realmente la squadra potrà essere competitiva anche nella prossima stagione con elementi differenti rispetto a quelli attuali.

Intanto, Christian Chivu ha aggregato alla prima squadra un giovane molto interessante. Il ragazzo potrebbe essere l’erede di Yann Sommer in futuro visto che sta bruciando le tappe.

Inter, trovato l’erede di Sommer: giovane aggregato alla prima squadra

L’Inter di Chivu sta provando a riscattare l’inizio di stagione poco positivo. Ma lo sguardo della società è anche rivolto al futuro visto che si stanno iniziando anche vari profili tra i propri giovani e quelli da acquistare eventualmente.

In questi giorni, soprattutto con l’infortunio di Di Gennaro e con la pausa per le nazionali, qualche giovane è stato aggregato in prima squadra. Tra questi anche il portiere lituano classe 2009 alto due metri, Adomavicius. Il ragazzo sta bruciando le tappe, visto che è inserito nella squadra Under 18 e ora sta riuscendo ad allenarsi con la prima squadra.

Inter, tanti profili per il dopo Sommer

Yann Sommer andrà via la prossima estate. Il portiere svizzero, infatti, ha il contratto in scadenza e non verrà rinnovato. I nerazzurri, in questi mesi, stanno valutando vari profili sia dalla Serie A che dall’estero.

Il primo nome nella lista è quello di Elia Caprile del Cagliari che sta facendo benissimo, mentre l’altro giocatore valutato è Atobulu su cui però ci sono anche grandi squadre di Bundes.