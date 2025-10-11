Emergenza Italia: Gattuso corre ai ripari | La mossa segreta prima dell’Estonia

Il ct azzurro, Rino Gattuso, deve affrontare un’emergenza infortuni in vista della prossima partita contro l’Estonia

La Nazionale italiana sarà impegnata nelle partite di qualificazione al prossimo Mondiale. La situazione nel girone sembra compromessa, dal momento che gli azzurri hanno perso la partita d’esordio contro la Norvegia con il risultato di 3-0 con le reti di Nusa, Sorloth e Haaland. Dunque, una situazione che si è messa subito in salita.

Questo risultato, abbinato anche al pessimo Europeo giocato dagli azzurri, ha portato alla decisione di esonerare Luciano Spalletti e di chiamare in panchina Gennaro Gattuso. Con il nuovo ct la Nazionale è riuscita a vincere tutte le partite che doveva ed anche a segnare tanti gol utili vista la situazione della differenza reti.

Ma il reparto difensivo è apparso ancora troppo leggerino e non protetto adeguatamente. Equilibri che andranno trovati con il tempo e i giusti automatismi.

Intanto, gli azzurri dovranno affrontare un’emergenza infortuni, ma non solo. La squadra si è ritrovata a dover affrontare una situazione inusuale e a dovervi porre rimedio.

Italia, che emergenza: Gattuso pone rimedio

La Nazionale azzurra sarà impegnata nella partita contro l’Estonia e in questi giorni pare che nel mar Baltico stiano soffiando forti raffiche di vento. Ovviamente questo potrebbe condizionare a partita in corso, tanto che lo stesso Gattuso è pronto a porre un rimedio a questa situazione.

Infatti, il ct non avrà a disposizione due giocatori importanti come Politano e Zaccagni sulle corsie. E al loro posto potrebbero giocare Cristante e Locatelli che, vista la situazione, anche se con caratteristiche differenti, sono pronti ad essere importanti per quanto riguarda le palle inattive sia in fase offensiva che in fase difensiva.

Italia, ecco la speranza degli uomini del ct Gattuso

La Nazionale vorrebbe qualificarsi al prossimo Mondiale da prima in classifica per non passare dagli spareggi. Per farlo, però, oltre a segnare più gol e non subirne, ovviamente vincendole tutte.

Ma è necessario vincere anche lo scontro diretto e che la Norvegia riesca ad inciampare in uno dei prossimi impegni. Insomma, sicuramente un compito non facile, ma finchè la matematica non c’è, gli azzurri sperano di fare il miracolo dopo due edizioni di assenza.