Io non sono Inzaghi: Chivu cambia tutte le regole ad Appiano | Spunta un nuovo divieto

Christian Chivu ha deciso di mettere delle nuove regole alla squadra per far ripartire il suo nuovo corso

L’Inter, questa estate, ha deciso di ripartire affidando la propria panchina a Christian Chivu. Infatti, dopo la debacle di Champions League, Simone Inzaghi ha deciso di accettare la corte milionari dell’Al-Hilal. Il tecnico non era convinto di continuare sulla panchina nerazzurra e un ciclo tecnico si è definitivamente chiuso.

Da qui è nata l’opzione di chiamare l’ex difensore nerazzurro in panchina che è stato in lizza fino all’ultimo insieme Cesc Fabregas e Patrick Vieira. L’avventura non è partita nel migliore dei modi, visto che dopo l’esordio vittorioso contro il Torino, sono arrivate due sconfitte pesantissime contro l’Udinese e la Juventus.

Poi, la squadra è riuscita a riprendersi vincendo cinque partite consecutive tra campionato e Champions League contro Ajax, Sassuolo, Cagliari, Slavia Praga e Cremonese.

Intanto, arrivano delle indiscrezioni che riguardano Christian Chivu e le nuove regolare che ha dato alla squadra in questo nuovo corso tecnico nerazzurro.

Inter, Chivu cambia le regole ad Appiano Gentile dopo Inzaghi

Christian Chivu è entrato come un uragano ad Appiano Gentile ed è riuscito ad entrare nella testa dei giocatori per ripartire dopo i pesanti traumi causati dalla fine della passata stagione.

Infatti, il tecnico ha deciso di dare la formazione della partita solamente tre ore prima dell’inizio della partita, in modo tale da tenere tutti i giocatori sulla corda. Inoltre, un altra regola molto ferrea è quella di evitare completamente le bestemmie, cosa a cui il tecnico tiene tantissimo. Regole totalmente differenti rispetto a quelle di Simone Inzaghi.

Inter, dopo la sosta ci sarà un tour de force non indifferente

L’Inter ha ripreso la sua marcia in campionato, ma dopo la sosta per le nazionali, ci sarà un periodo molto duro che la squadra di Chivu dovrà affrontare, dal momento che ci saranno tantissimi scontri diretti fin da subito.

Le prime due partite dopo la sosta saranno, infatti, contro Roma e Napoli che, in questo momento, guidano la classifica di Serie A e con due allenatori che hanno il dente avvelenato contro i nerazzurri. Poi, ci sarà anche il derby contro il Milan che l’Inter non vince da una stagione intera.