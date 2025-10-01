Vlahovic resta alla Juve a gennaio, futuro già scritto | L’annuncio che cambia tutto

Dusan Vlahovic rimarrà in maglia bianconera a gennaio, ma il suo futuro sembra essere già scritto

La Juventus ha deciso di ripartire con un nuovo corso, dopo la scorsa stagione in cui ha avuto qualche sofferenza di troppo. La squadra bianconera, infatti, era stata affidata a Thiago Motta reduce dal miracolo Champions League sulla panchina del Bologna. Ma con i bianconeri le cose non sono andate come sperato.

Infatti, viste le difficoltà, per lui è arrivato l’esonero. La squadra non riusciva ad avere continuità di risultati, il suo gioco è stato espresso solamente a sprazzi ed anche il rapporto con qualche calciatore non è stato idilliaco. Al suo posto era stato chiamato Igor Tudor che è riuscito a riportare la squadra in Champions League.

In questa stagione il tecnico croato è stato riconfermato e la squadra si sta esprimendo bene in campo riuscendo ad essere, in questo momento, ad un punto dalle squadre in vetta alla classifica.

Intanto, uno dei protagonisti, è stato sicuramente Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo sta facendo bene soprattutto da subentrato, ma il suo futuro a Torino è già scritto.

Juventus, il futuro di Vlahovic è già deciso: ecco le parole dell’opinionista

Dusan Vlahovic e la Juventus a fine stagione si diranno addio. Il giocatore lascerà la squadra bianconera a parametro zero e cercherà una nuova sostituzione, per ammissione dello stesso dirigente bianconero Giorgio Chiellini.

Intanto, sul caso, arrivano le parole importanti di Ciccio Graziani che ha analizzato la situazione alla DS: “Chiellini ha detto che non si muove, tutto l’anno sta qui. Sapendo quelli che sono i suoi manager, Vlahovic non si muove. Ha il vantaggio di dire, perchè devo andare via a gennaio? Io sto qui, se posso vi do una mano, se mi date la possibilità, ma io a gennaio firmo per chi voglio. I soldi che dovrebbe incassare la Juventus li prende lui di stipendio”.

Juventus, ecco l’obiettivo per questa stagione

La Juventus, quest’anno, ha come obiettivo quello di migliorare la classifica rispetto alla passata stagione. La squadra bianconera ha intenzione di insistere e dare fastidio a Milan e Napoli che lotteranno per la vittoria dello scudetto.

Solo alzando l’asticella si potrà fare in modo di ritornare ad avere una mentalità vincente anche tra i calciatori.