Colpo Inter in Premier League, ha già convinto Chivu: Marotta mette mano al portafogli | Firma da 15 milioni

L’Inter è pronta ad investire 15 milioni di euro per un giocatore di Premier League che sta facendo molto bene

Il mercato estivo dell’Inter è stato parecchio deludente. La società nerazzurra, infatti, non è riuscita in primis a mantenere quanto si era prefissata durante la sua programmazione, ma soprattutto ha cambiato completamente piani in corsa. Christian Chivu, nel momento del suo insediamento, aveva fatto delle richieste ben precise.

In primo luogo un difensore giovane che era stato identificato in Giovanni Leoni. Poi, un centrocampista di struttura e capace di incidere che era stato identificato in Konè e, infine, un attaccante che sapesse saltare l’uomo e, in questo caso, il profilo prescelto era stato quello di Ademola Lookman.

Tutti sappiamo come è andata e nessuno dei tre è arrivato ad Appiano Gentile. Non solo, ma nemmeno dei giocatori con caratteristiche simili hanno varcato la soglia della Pinetina.

Intanto, in vista di giugno, i nerazzurri possono mettere a segno un grande colpo dalla Premier League dal valore di 15 milioni di euro Il giocatore sta facendo molto bene.

Inter, pronto colpo da 15 milioni di euro dalla Premier League

L’Inter è pronta ad intervenire nel mercato di giugno per rinforzare il reparto arretrato. Infatti, i nerazzurri sono pronti a riscattare Manuel Akanji a prescindere dal fatto che possano scattare o meno le condizioni per l’obbligo di riscatto.

Un giocatore che, da quando è arrivato ha sempre giocato e si è subito integrato negli schemi di Christian Chivu riuscendo a portare tantissima esperienza in campo. I nerazzurri sono pronti a prelevarlo a titolo definitivo e a farne un pilastro anche per la prossima stagione.

Inter, la vera rivoluzione sarà la prossima estate

La tanto sbandierata rivoluzione che ci sarebbe dovuta essere la scorsa estate, sicuramente sarà rinviata alla prossima. Infatti, ci sono giocatori nerazzurri come Sommer, Darmian, de Vrij, Acerbi e Mkhitaryan che andranno in scadenza di contratto.

Oltre a questo, alcuni giocatori come Thuram, Frattesi, Bisseck, Calhanoglu e Dumfries potrebbero lasciare Milano per provare altre esperienze. Insomma, si prospetta un’estate bollente in viale della Liberazione. I nerazzurri dovranno necessariamente ricostruire per porre delle basi importanti per il futuro.