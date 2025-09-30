Dal Liverpool al Milan, primo colpo per Allegri a gennaio | Ritorno di fiamma per Tare

Il Milan pronto ad intervenire sul mercato di gennaio: piace tantissimo un giocatore del Liverpool

Il Milan, in questa stagione, ha deciso di ripartire con un nuovo corso davvero molto interessante. La squadra rossonera, infatti, è stata affidata alla guida di Massimiliano Allegri. Si tratta di un ritorno per il tecnico toscano, dopo che in rossonero era riuscito a vincere il diciottesimo scudetto della storia del club.

L’ex Juventus ha intenzione di porre delle basi importanti, in questa stagione, per tornare alla vittoria. Ma, visto l’andamento, tutto lascia pensare che la squadra sarà protagonista fino alla fine con il Napoli per la vittoria del tricolore. Dopo il tonfo contro la Cremonese all’esordio, i rossoneri hanno inanellato quattro vittorie consecutive.

E a dare ancora più entusiasmo è stato l’ultimo successe ottenuto in casa proprio contro la squadra di Antonio Conte. Una vittoria solida e in sofferenza vista l’inferiorità numerica.

Intanto, arriva la notizia di mercato che fa felice Max Allegri. Il tecnico rossonero potrebbe ricevere un regalo a Natala dal mercato. Piace tantissimo un giocatore del Liverpool.

Milan, piace tantissimo un giocatore del Liverpool per gennaio

Il Milan è pronto ad intervenire sul mercato già nella sessione di gennaio. La società rossonera, soprattutto vedendo come sta andando bene la squadra in campo, ha intenzione di regalare un tassello importante a Massimiliano Allegri nel reparto difensivo.

Infatti, piace tantissimo il difensore classe 1997 e di nazionalità inglese, di proprietà del Liverpool, Joe Gomez. Il ragazzo è fuori dai piani del club e il Milan sta pensando a lui per impiegarlo al centro della difesa a tre del tecnico toscano. Vedremo se questo interesse andrà in porto nelle prossime settimane.

Milan, adesso le ambizioni sono fortificate

Il Milan, dopo la vittoria ottenuta contro il Napoli, ha sicuramente le sue ambizioni fortificate. La squadra rossonera sta dimostrando di poter dire la sua in campo anche per poter lottare per la vittoria dello scudetto.

I rossoneri hanno anche una sola competizione e questo facilità nella gestione degli impegni. Vedremo come proseguirà il cammino in queste settimane, ma sicuramente le sensazioni che arrivano per la squadra di Allegri sono molto importanti.