Verstappen in FERRARI, prima gara UFFICIALE | Il debutto è leggendario

Max Verstappen è riuscito a dominare una gara anche a bordo di una Ferrari: un grandissimo debutto

Il Mondiale di Formula 1, anche in queste gara disputate, ha sancito fortemente che, oramai, per la vittoria del titolo finale è una questione a due scuderie e tre piloti. In cima alla classifica troviamo Oscar Piastri su McLaren, seguito subito dopo dal suo compagno di squadra, ovvero Lando Norris. Sul gradino più basso del podio troviamo l’attuale campione del mondo, Max Verstappen su Red Bull.

Le vere delusioni della stagione sono senza ombra di dubbio le due Ferrari. Le due Rosse, infatti, non sono riuscite ad essere quasi mai competitive e quando avevano la possibilità di poter gareggiare per le prime posizioni, hanno rovinato tutto perdendo una grandissima chance per fare punti e mettere su morale.

Sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton hanno più volte manifestato tutto il loro disappunto sia in maniera pubblica, davanti alle telecamere, sia in maniera privata all’interno del paddock.

Intanto, arriva la novità che stupisce tutti gli appassionati. Infatti, Max Verstappen ha debuttato a bordo della Ferrari ed è riuscito a fare un grandissimo risultato.

Ferrari, arriva il debutto di Verstappen con la scuderia

Non solo Formula 1. Max Verstappen ha deciso di gareggiare anche per quanto riguarda la 4 ore di Nurburging e lo ha fatto a bordo di una Ferrari 285 GT3. L’olandese, conoscendo la sua grande competitività, non ha gareggiato solo per partecipare, ma per vincere.

E così è stato visto che è riuscito ad entrare nell’albo d’oro della competizione. Un grandissimo risultato per un grandissimo pilota che sta mostrando anche altrove tutto il suo talento e voglia di vincere.

Ferrari, tantissimo da migliorare per competere

Nonostante la presenza di due piloti di primissima fascia come Lewis Hamilton e Charles Leclerc, la Ferrari non è riuscita a pungere mai in questa stagione e ovviamente questo non può lasciare indifferenti.

Per la Rossa servono tanti e urgenti miglioramenti sia dal punto di vista ingegneristico che dal punto di vista strategico. La prossima stagione ci sarà anche il nuovo regolamento e questo potrebbe essere un buon auspicio per provare a ritornare ad essere competitivi dopo tantissimi anni di digiuno.