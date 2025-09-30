Sinner avvisa Alcaraz: la svolta per tornare primo nel ranking | Cosa è cambiato a Pechino

Jannik Sinner, dopo le ultime sconfitte, ha intenzione di scavalcare il rivale Carlos Alcaraz in classifica ATP

Per Jannik Sinner, in termini di vittorie, questo non è stato di certo un periodo fortunato. Il tennista italiano, infatti, dopo essere tornato dai tre mesi di squalifica, ha partecipato a ben cinque finali, tutte contro il rivale spagnolo Alcaraz, riuscendo a vincere solamente il torneo di Wimbledon e perdendo le altre.

Agli Internazionali di Roma, al Roland Garros e allo US Open, il fuoriclasse spagnolo è stato superiore ed è riuscito a portare a casa le partite, mentre a Cincinnati, Sinner è stato costretto al ritiro dopo il primo set a causa di un malore. Queste sconfitte hanno portato ad una clamorosa rimonta di Alcaraz che è balzato al primo posto nella classifica ATP.

Un primato che, per quanto riguarda Jannik Sinner, durava addirittura da ben sessantacinque settimane. Un grandissimo lasso di tempo. Ma l’altoatesino, adesso, vuole ritornare dove gli spetta.

Infatti, a Pechino, in tanti hanno notato un aspetto molto importante che potrebbe riportarlo a tanti successi in campo e a ristabilire il primato in cui spera tanto.

Sinner, a Pechino la grande novità per tornare al primo posto in classifica

Jannik Sinner, in questo momento, è impegnato nell’ATP 500 di Pechino e in questo torneo spera di rosicchiare qualche punto su Alcaraz in classifica generale, oltre a portare a casa la vittoria. Ma in molti avranno notato la grande novità in campo. Infatti, il tennista altoatesino, rispetto a due settimane fa, ha portato delle modifiche al suo gioco.

Contro Alcaraz, per sua stessa ammissione, era stato troppo prevedibile ora lo si è visto contro Cilic andare maggiormente a rete e aumentare la percentuale delle sue prime dal 48% al 77%. Un dato importante che potrebbe essere utile per battere ancora lo spagnolo.

Sinner, sei mesi per tornare in vetta alla classifica ATP

Sinner ha come obiettivo fondamentale quello di ritornare nuovamente alla vittoria. Per il tennista italiano portare a casa un trofeo rappresenterebbe una buona dose di fiducia per il futuro.

Non solo, ma sarebbe importante anche per guadagnare qualche punto su Alcaraz per ritornare in vetta alla classifica ATP. L’obiettivo è farlo entro sei mesi.