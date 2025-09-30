L’Inter pesca dal Napoli, il rinnovo non basta | C’è il campione d’Italia per Chivu

L’Inter sembra molto interessata ad un giocatore del Napoli in vista della prossima stagione di Serie A

L’Inter non ha iniziato bene questa stagione. La squadra nerazzurra, infatti, su cinque turni che si sono disputati, ha già perso ben due partite ed entrambe in rimonta. La prima è stata quella contro l’Udinese, a San Siro, per 2-1. Poi, c’è stato il K.O. ottenuto contro la Juventus, allo scadere, per 4-3.

Una squadra che non ha ancora messo da parte del tutto alcuni meccanismi della vecchia gestione e alcune scorie della passata stagione. Adesso, tra campionato e Champions, sono arrivate tre vittorie consecutive contro Ajax, Sassuolo e Cagliari che hanno mostrato dei miglioramenti soprattutto della condizione fisica.

Sicuramente si tratta di una squadra che ha già dato il meglio di sè e che, nella prossima sessione estiva di mercato, dovrà cambiare veramente tantissimo.

Intanto, a tal proposito, i nerazzurri sarebbero interessati ad un giocatore del Napoli che ha vinto lo scudetto nella passata stagione ed anche tre anni fa, nonostante il recente rinnovo di contratto.

Inter, interesse per un big del Napoli: il suo rinnovo non basta

L’Inter, in vista di giugno, è pronta a intervenire sul mercato per quanto riguarda anche il ruolo del portiere. E tra i profili che piacciono maggiormente c’è anche quello dell’estremo difensore del Napoli, Alex Meret. Il giocatore ha da poco rinnovato il suo contratto con la squadra azzurra fino al 2027.

Ma questo potrebbe non bastare, soprattutto perchè la società partenopea ha acquistato un grande portiere come Milinkovic-Savic. Insomma, bisognerà capire se ci saranno i presupposti ad un anno dalla scadenza. Ma i nerazzurri ci provano seriamente per lui.

Inter, ecco me stanno le cose per il ruolo di portiere

L’Inter, in vista della prossima stagione, dovrà capire anche quale dovrà essere la situazione dei propri portieri. Infatti, Yann Sommer andrà in scadenza di contratto e bisognerà vedere cosa fare con Josep Martinez. Se le sue prestazioni convinceranno, allora ecco che si potrebbe avere una sua permanenza come primo portiere.

Altrimenti non è esclusa anche nel suo caso una partenza con i nerazzurri che dovrebbero pensare ad un sostituto. Tra i vari profili che piacciono e che vengono valutati, ecco che si insinua sempre di più quello di Elia Caprile.