Doppio colpo Inter, Marotta mette sul piatto 30 milioni: sistemata la rosa di Chivu

A gennaio i nerazzurri potrebbero mettere a segno un doppio colpo interessante da 30 milioni ciascuno

Il mercato dell’Inter, quest’estate, è stato molto deludente. La società nerazzurra aveva come compito principale quello di ringiovanire la rosa e dare freschezza ad un organico oramai logoro. Oltre a questo, moltissimi senatori hanno fatto il loro tempo a Milano per cui sarebbero dovuti essere ceduti.

Così non è stato e, soprattutto coloro più in là con gli anni, sono rimasti tutti ad Appiano Gentile. Una vera e propria occasione persa, anche per mettere nelle giuste condizioni Christian Chivu di poter lavorare. Il tecnico rumeno aveva fatto delle richieste ben precise sul mercato, ovvero Leoni, Konè e Lookman.

Ma non solo non è arrivato nessuno dei tre, ma non sono nemmeno arrivati dei giocatori che avessero le stesse caratteristiche o addirittura lo stesso ruolo in campo.

Per gennaio la musica potrebbe cambiare e la dirigenza nerazzurra potrebbe portare avanti due colpi da 30 milioni ciascuno davvero molto interessanti per rinforzare la rosa.

Inter, doppio colpo da 30 milioni a gennaio? La situazione

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la società nerazzurra potrebbe ritornare sul mercato per rinforzare l’organico di Christian Chivu. Infatti, Marotta potrebbe mettere a segno un doppio colpo da 30 milioni ciascuno molto interessante.

Per quanto riguarda la porta, i nerazzurri potrebbero prenotare il portiere del Cagliari, Elia Caprile che potrebbe essere il titolare nella prossima stagione al posto di Sommer. Ma occhio anche al reparto offensivo, visto che in viale della Liberazione piace tantissimo anche l’esterno classe 2005 del Lione, Malick Fofana. Insomma, ci sono lavori in corso nella Milano nerazzurra.

Inter, la rivoluzione auspicata ci sarà la prossima estate

L’Inter, la prossima estate, dovrà occuparsi di sostituire tantissimi giocatori. Infatti, Sommer, Darmian, Acerbi, de Vrij e Mkhitaryan andranno via a zero per superati limiti di età. Ma occhio anche a qualche big.

Infatti, Dumfries, Bisseck, Frattesi, Calhanoglu e Thuram potrebbero essere i prossimi partenti per monetizzare e rinnovare una rosa che ha, oramai da tre anni, lo stesso undici titolari – con la sola eccezione di Akanji. Insomma, il rinnovamento è appena iniziato e ci vorrà tempo per tornare a vincere.