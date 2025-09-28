Incidente per Hamilton, auto avvolta dalle fiamme in pista | Le condizioni del pilota

Incidente e grande preoccupazione per Lewis Hamilton: auto in fiamme all’interno della pista

Il Mondiale di Formula 1 sta vivendo una delle sue fasi decisive, anche se la lotta per la vittoria finale sembra oramai essere una cosa a tre piloti e due scuderie. Al primo posto in classifica, infatti, troviamo Oscar Piastri su McLaren, seguito subito dopo dal compagno di squadra, ovvero Lando Norris.

Sul gradino più basso del podio, invece, troviamo l’attuale campione del mondo, Max Verstappen su Red Bull. Per quanto riguarda le Ferrari, invece, sono state sicuramente le grandissime delusioni della stagione. Le due Rosse non sono mai riuscire nè ad essere competitive in pista, nè ad impensierire le rivali.

Sia Lewis Hamilton che Charles Leclerc hanno più e più volte manifestato il loro disappunto sia pubblicamente, davanti alle telecamere, che in privato all’interno del paddock.

Intanto, a proposito del pilota inglese, arriva la notizia che riguarda un incidente che lo ha messo in allarme e che ha visto la vettura andare in fiamme all’interno della pista.

Hamilton, grande paura: auto in fiamme e incidente in pista

Gravissimo incidente per il fratello di Lewis Hamilton, Nicolas. Infatti, nel corso della gara del British Tourist Car Championship che si è tenuto a Silverstone, la sua auto ha iniziato a prendere fuoco ed è stata avvolta dalle fiamme intorno al 17esimo giro.

Il pilota è riuscito a mantenere la calma e a mettersi in sicurezza anche con l’aiuto dei commissari. Affetto da paralisi cerebrale, Nicolas poi ha lasciato ai social la sua grande soddisfazione sia per come sono andate le cose, sia per come è riuscito a gestire l’intera situazione in un momento di grossa difficoltà.

Ferrari, tanti miglioramenti per poter tornare ad essere competitivi

La Ferrari, come detto, non è riuscita ad essere minimamente competitiva quest’anno. Tanti, troppi errori fatti sia a livello ingegneristico che a livello strategico che non stanno portando i frutti sperati.

La scuderia ha deciso la via della continuità, rinnovando il contratto a Vasseur. Ma se le cose dovessero continuare ad andare in questo modo, ecco che sarebbe lui il primo a pagare. Insomma, vedremo come andranno le cose nei prossimi mesi.